‘Manchester United greep in zoektocht naar opvolger Ten Hag mis bij Duitse succescoach’

Manchester United heeft deze zomer aangeklopt bij Sebastian Hoeness, weet BILD te melden. De Duitse trainer van VfB Stuttgart heeft het aanbod van The Red Devils om Erik ten Hag op te volgen echter afgewezen.

“Nog voordat de Engelse recordkampioen het contract van de al maanden bekritiseerde Ten Hag verlengde, informeerde de clubleiding naar Hoeness”, schrijft BILD. De Duitse succescoach was gevleid door de interesse van Manchester United, maar het kwam niet tot onderhandelingen. “De inwoner van München had al beleefd geweigerd. Voor Hoeness is zijn verhaal bij VfB Stuttgart nog lang niet voorbij.”

Hoeness maakte de keuze voor een langer verblijf bij VfB Stuttgart al in een vroegtijdig stadium. Zo verlengde de oefenmeester in maart van dit jaar zijn contract met twee seizoenen tot medio 2027. De club waarmee zijn vader Dieter Hoeness in 1992 kampioen werd van Duitsland heeft een speciale betekenis voor hem. “Hoeness wil het succes van vorig seizoen verstevigen en verder bouwen aan de club.”

De 42-jarige oefenmeester is sinds april 2023 trainer bij VfB Stuttgart en eindigde afgelopen seizoen op een knappe tweede plaats in de Bundesliga. Daarmee werd een plek afgedwongen in de competitiefase van de Champions League. Daarin ging de Duitse club op de eerste speeldag met 3-1 onderuit bij Real Madrid. Op de tweede speeldag speelden de Duitsers in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Sparta Praag. In de Bundesliga is Stuttgart dit seizoen na zes wedstrijden terug te vinden op de achtste plaats met negen punten.

Manchester United voerde in de zomer ook gesprekken met Tuchel

Sir Jim Ratcliffe, mede-eigenaar van Manchester United, voerde afgelopen zomer ook gesprekken met Thomas Tuchel. De Duitse oefenmeester, die ook in verband wordt gebracht met het Engelse bondscoachschap, bedankte net als Hoeness voor de Engelse topclub. Ondertussen staat Ten Hag alweer onder druk bij Manchester United, al lijkt hij voorlopig aan te blijven. De clubleiding besloot vorige week na een crisisberaad van ruim zes uur om vast te houden aan de Nederlander.

