'FC Barcelona droomt groot: Laporta wil absolute Premier League-ster naar Spanje halen'

FC Barcelona droomt nog altijd van de komst van . Wat heet. Volgens Sport heeft Joan Laporta een ‘strategie’ bedacht om de topschutter van Manchester City nog vóór het verstrijken van zijn termijn als president in 2026 naar Spanje te halen. Het mogelijke vertrek van Josep Guardiola bij Manchester City én de mogelijke straf voor de Engelse topclub vanwege het overtreden van de financiële regels zouden een toptransfer mogelijk kunnen maken.

Haaland staat al heel lang op het verlanglijstje van FC Barcelona. Volgens Sport dateert het eerste contact tussen FC Barcelona en de entourage van de Noor van begin 2021, toen het duidelijk werd dat Haaland té goed begon te worden voor Borussia Dortmund en klaar was voor een volgende stap hogerop. Borussia Dortmund had de centrumspits begin 2020 overgenomen van RB Salzburg en verkocht hem uiteindelijk tweeënhalf jaar later voor een bedrag van zestig miljoen euro aan Manchester City.

Laporta heeft jaren later nog altijd de wens om Haaland naar FC Barcelona te halen. Laporta werd in 2021 verkozen tot president van de Catalaanse grootmacht. Zijn termijn loopt in 2026 af, maar vóór het einde daarvan wil hij minstens twee topversterkingen presenteren aan de achterban van FC Barcelona. Haaland staat bovenaan zijn verlanglijstje. Volgens Sport onderhouden Laporta en Rafaela Pimenta, de zaakwaarnemer van Haaland, een goede relatie. Er zou sprake zijn van ‘veel vertrouwen’ tussen beide partijen en dat wordt gezien als een ‘voordeel’ voor FC Barcelona, evenals het mogelijke vertrek van Guardiola als hoofdtrainer van Manchester City én de mogelijke straf die de regerend kampioen van Engeland boven het hoofd hangt wegens het overtreden van de financiële regels.

Er moet natuurlijk wel het een en ander gebeuren bij FC Barcelona wil het de komst van Haaland mogelijk kunnen maken, maar ondanks de ‘delicate economische situatie’, droomt Laporta dus nog altijd van de komst van de Noorse doelpuntenmachine én formuleert hij langzaam maar zeker een ‘strategie’ om de transfer te bewerkstelligen. Nico Williams van Athletic Club wordt ook nog altijd genoemd als mogelijke topversterking voor FC Barcelona, maar Haaland is Laporta’s grootste wens. Niet in de laatste plaats omdat de club langzamerhand op zoek moet naar een nieuwe spits. Robert Lewandowski is onwijs goed op dreef dit seizoen, maar is wel al 36 jaar.

Droomhuwelijk

Haaland heeft bij Manchester City nog een contract tot de zomer van 2026. Het huwelijk tussen de club uit Manchester en Haaland is tot op heden een groot succes. De Noor droeg tot op heden 108 keer het shirt van Manchester City, goed voor 101 doelpunten en veertien assists. Haaland won in zijn eerste seizoen in Engeland meteen de landstitel, FA Cup én de Champions League. Dit seizoen was hij in tien wedstrijden alweer elf keer trefzeker.

