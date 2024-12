Memphis Depay: 'Hij is een superster, ik zou dolgraag met hem spelen'

hoopt in de toekomst met samen te spelen bij Corinthians. De Nederlandse aanvaller ontmoette Neymar onlangs in São Paulo bij een evenemtn van pokeraar André Akkari en had toen een goed gesprek met zijn collega-voetballer.

Na de wedstrijd tussen Corinthians en Bahia (3-0), waarin Depay tweemaal scoorde, wordt hij gevraagd naar het gesprek met Neymar. “Wat ik tegen hem heb gezegd, dat weet Ney. Dat is iets tussen ons”, laat Depay weten aan de Braziliaanse pers. “Hij is in ieder geval een belangrijke speler voor het Braziliaanse voetbal en een absolute superster.”

Artikel gaat verder onder video

“Hij heeft alle kwaliteiten om Brazilië naar de wereldtitel te leiden. Ik zou dolgraag met hem spelen bij Corinthians. Zijn hart ligt bij Santos, maar volgens mij heeft hij veel vrienden bij Corinthians. Hij is een inspiratie voor velen en ik wens hem het beste toe, waar hij ook gaat”, concludeert Depay over Neymar, die speelt bij Al-Hilal en momenteel kampt met een hamstringblessure.

Toen Depay zich in de zomer bij Corinthians voegde, verkeerde de ploeg in degradatiegevaar. Dat is inmiddels anders: Corinthians won de laatste acht competitiewedstrijden en staat op de zevende plek. Depay speelde met zes goals in tien duels een belangrijke rol. “Ik ben hier heel gelukkig. Ik kwam met nul verwachtingen hierheen", zegt hij. "Ik kwam hier om de club te helpen en van het voetbal te genieten. Ik ben dertig jaar oud en heb nog vele jaren te gaan. Ik wil de fans bedanken voor het warme welkom dat ze mij hebben gegeven."