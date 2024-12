De wederopstanding van Memphis Depay bij Corinthians

klopt steeds nadrukkelijker op de deur van bondscoach Ronald Koeman. De Oranje-spits, wiens transfer naar Corinthians gekraakt werd, is helemaal opgeleefd in de Braziliaanse competitie. Aan de hand van de Nederlandse goaltjesdief heeft Timão de ranglijst beklommen van de degradatieplaatsen naar een plek die recht geeft op deelname aan de Copa Sudamericana. Bij de 3-0 overwinning op naaste belager Bahia was Memphis bovendien de grote uitblinker met twee treffers, waaronder een hele fraaie uit een vrije trap.

Eerst even terug naar afgelopen zomer. Door het aflopen van zijn contract bij Atlético Madrid zat Memphis per 1 juli zonder club. Dit was dan ook de reden dat bondscoach Ronald Koeman hem niet opnam in zijn eerste Oranje-selectie na het Europees kampioenschap in Duitsland. Zolang de spits geen club had, was de spits namelijk niet in beeld. Er was wel interesse voor Memphis van onder meer FC Porto, AS Roma en Galatasaray, maar concreet werd het nooit. Intussen bleef de dertigjarige aanvaller zich, onder meer op het strand, in het zweet werken.

Op dinsdag 10 september kwam er aan de clubloze status van Memphis een einde. Die dag tekende de Oranje-international een tweejarig contract bij de Braziliaanse club Corinthians. Zelf was hij dolenthousiast over de transfer. “Dit land (Brazilië) is het mekka van het mooie voetbal, van joga bonito. Kinderen in Europa kijken graag naar spelers uit Brazilië. Het voetbal hier, de manier waarop ze van voetbal houden...”, liet Memphis weten.

In Nederland waren er grote twijfels over de overstap van Memphis naar Corinthians. Zo toonde ESPN-analist Anco Jansen zich kritisch op de aanvaller. “Als je dertig bent en je bent bijna recordtopscorer van het Nederlands en je komt op 10 september bij Corinthians uit. Dat is niet best.” Ook Johan Derksen was niet te spreken over de transfer. “Ik denk dat er niks van terecht komt in Brazilië. Zijn imago, daar doet hij alles aan. Nu nog een paar balletjes erin schieten”, aldus de Vandaag Inside-analist, die van mening was dat Oranje Memphis ‘nooit meer’ nodig heeft.

Begin oktober doken er uiterst pijnlijke beelden op van Memphis na zijn invalbeurt tegen São Paulo. De 98-voudig Oranje-international grossierde in mislukte acties, zo schoot hij een vrije trap ruimschoots naast. Begin november nog liet oud-voetballer Marciano Vink zich laatdunkend uit over Memphis. “Ik heb die wedstrijd tegen Palmeiras (2-0 winst) gezien, toen werd hij na zestig minuten gewisseld. Het zag er niet uit. Oprecht: het zag er niet uit.”

Sentiment rondom Memphis gedraaid

Hoe anders hangt de vlag er ongeveer een maand later bij. Het sentiment rondom Memphis Depay lijkt wel 180 graden gedraaid. Aan de hand van de oud-PSV’er is Corinthians inmiddels opgeklommen van de achttiende plaats in de Braziliaanse competitie naar de zevende plaats. Een positie die uiteindelijk recht geeft op een plekje in de Copa Sudamericana (de Zuid-Amerikaanse variant van de Europa League).

Corinthians is al negen competitiewedstrijden op rij ongeslagen, waarbij de laatste acht allemaal in winst werden omgezet. De cijfers van Memphis in deze reeks zijn ook indrukwekkend te noemen. De Oranje-international was in de laatste negen competitiewedstrijden goed voor zes doelpunten en één assist. Volgens Bart Frouws, datajournalist bij Voetbal International, waren slechts twee spelers in dezelfde periode bij meer doelpunten betrokken. Het betreft twee ploeggenoten van Memphis. Daarnaast verzorgde de aanvaller in de Copa Sudamericana drie assists in drie wedstrijden.

Memphis heeft zijn neusje voor de goal dus weer terug en bevestigde zijn bloedvorm in de nacht van dinsdag op woensdag in het treffen van Corinthians met Bahia. Na twaalf minuten was de spits al trefzeker in het duel. Via het been van een Bahia-speler verschalkte Memphis doelman Marcos Felipe. Het slotakkoord in de wedstrijd was ook voor Memphis. Na een uur spelen mocht hij aanleggen voor een vrije trap op de rand van de zestien, schuin van het doel. De dertigjarige spits schoot de bal via de lat op prachtige wijze in het doel en besliste daarmee de wedstrijd.

Waar vele analisten zich eerder nog zeer kritisch toonden op Memphis, daar lijkt het sentiment ook bij de analytici volledig te draaien. Vink lijkt inmiddels om. “Ik had mega twijfels over zijn overstap naar Corinthians en zijn algehele fitheid…Eerlijk is eerlijk, het begint er echt veel beter uit te zien!”, plaatst de ESPN-analist op X.

Memphis bonkt nadrukkelijk op de deur van Koeman

Memphis hoefde in de tweede helft van 2024 niet op een plek in de Oranje-selectie te rekenen. Zo ontbrak de spits in september vanwege het feit dat hij nog clubloos was, maar in oktober en november was er een andere reden voor bondscoach Koeman. “Memphis is nog niet goed genoeg en niet fit genoeg”, liet de bondscoach voorafgaand aan de laatste twee interlands van het jaar weten.

Toch hoeft Memphis nog niet te wanhopen, want Koeman heeft de deur voor Memphis nog niet gesloten. Na het EK leek de weg open voor de jonge spitsen Joshua Zirkzee en Brian Brobbey. Het tweetal wist ook te imponeren tegen respectievelijk Bosnië-Herzegovina en Duitsland, maar kwam een interlandperiode daarna niet meer uit de verf.

Tegen Hongarije (in november) begon derhalve Wout Weghorst als eerste spits, maar hij wordt door Koeman nog steeds beschouwd als de ideale pinchhitter. Bovendien weten Brobbey en Zirkzee in clubverband nog niet te imponeren, al vinden beide spelers de voorbije weken iets makkelijker het net. Zo was Zirkzee tweemaal trefzeker tegen Everton. Koeman heeft dus nog altijd zijn ideale spits niet gevonden, waardoor Memphis plots weer in beeld komt om in maart zijn rentree te maken in de voorselectie van Oranje. Al zal een en ander ook weer afhangen van de vorm van de dag bij Zirkzee en Brobbey.

