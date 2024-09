Grote twijfel over transfer van Memphis: ‘Hoeveel wedstrijden gaat hij daar spelen?’

Anco Jansen heeft grote twijfels over de transfer van naar het Braziliaanse Corinthians. De Braziliaanse competitie is al over de helft en de dertigjarige aanvaller is niet wedstrijdfit. De analist vraagt zich daarom af hoeveel wedstrijden de spits gaat spelen in Brazilië. Journalist en tafelgenoot Sjoerd Mossou begrijpt de stap van Memphis wel.

“Het past bij Memphis”, steekt hij van wal bij Voetbalpraat op ESPN. “Hij wil graag de superster zijn, dat heeft hij van jongs af aan al. Daarom vind ik het ergens ook wel een slimme stap. Brazilië is een ultiem voetballand. Ik denk dat mensen in Europa dat wel eens onderschatten. Die clubs daar zijn zo gigantisch groot. Ook de faciliteiten tegenwoordig, vroeger speelden ze in van die aftandse stadions. Corinthians heeft een geweldig modern stadion, daar is het WK van 2014 gespeeld. Het is niet vergelijkbaar met de zandbak.”

Mossou geeft aan dat Memphis daar als een soort koning binnenkomt. “In Brazilië zijn ze het gewend dat iedere linksback die een bal recht vooruit kan schieten verkocht wordt. Als je dan vanuit Europa naar Brazilië komt, Seedorf heeft het ook gedaan, dat vinden ze fantastisch. Dan heb je gelijk een enorme media impact en dat brengt hij nu allemaal met zich mee. Dus dat vind ik wel bij hem passen.”

Wel weet de journalist dat Memphis het ‘pertinent’ niet zag zitten om aan de slag te gaan in Saudi-Arabië. “Dat vindt hij wel minderwaardig. Zeker als je pas dertig bent. Dat vind ik wel voor hem pleiten. Hij heeft wel als een liefhebber gekozen, al wordt het een hele moeilijke opdracht omdat ze zeventiende staan”, beseft Mossou.

Waardeloze stap van Memphis

Jansen is niet te spreken over de overstap van Memphis. “Met de statuur die Memphis zichzelf aanmeet, vind ik dit een waardeloze stap. De statuur is niet meer juist”, stelt hij, waarna Mossou reageert. “Memphis is er deze zomer achter gekomen dat de categorie clubs waar hij op hoopte gewoon echt niet kwamen. Dat zijn er ook geen vijftig waar hij op kon gokken. Dat is de categorie AS Roma tot en met Sevilla zeg ik maar even grofweg. Daar hoopte hij denk ik op en dat zijn ook maar tien, twaalf clubs. Als die vervolgens niet komen dan kom je uit bij dit soort alternatieven.”

Twijfels over fitheid Memphis

“Als je dertig bent en je bent bijna recordtopscorer van het Nederlands en je komt op 10 september bij Corinthians uit. Dat is niet best”, is Jansen vervolgens duidelijk. Mossou geeft vervolgens aan dat Memphis de afgelopen twee jaar nauwelijks heeft gespeeld.

“Daarom deze stap ook”, zet Jansen opnieuw zijn vraagtekens. Ze spelen nog dertien wedstrijden daar, hij is het WK geëindigd met een blessure. Hij kan echt niet binnen nu en een maand daar gaan spelen denk ik. Hij heeft zolang niet gespeeld, ik weet niet wat hij allemaal gedaan heeft. Ik heb hem in Monaco een beetje heen en weer zien rennen. Hoeveel wedstrijden gaat hij daar spelen? Acht?” Mossou beaamt dat. “Dat lijkt mij ook. Als je de Europese normen erop na houdt dan duurt het wel anderhalf tot twee maanden voordat hij echt wedstrijdfit is.”

