Oranje op rapport: werk aan de winkel voor Koeman na jaar vol uitdagingen

Het Nederlands elftal sluit dinsdag het interlandjaar 2024 af met een uitwedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Het was voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman een enerverend jaar, met onder meer de halve finale op het EK in Duitsland en plaatsing voor de kwartfinale van de Nations League. De keuzeheer zelf blikte tevreden terug en gaf het jaar ‘een 7, of een 7,5 jaar’. Toch is er voor Koeman nog genoeg werk aan de winkel in 2025, waarin de laatste acht van de Nations League wacht en de WK-kwalificatie van start gaat.

Oranje speelde in 2024 vooralsnog vijftien interlands, waarvan zes duels tijdens het EK in Duitsland. De zestiende en laatste interland van het jaar staat dinsdagavond om 20.45 uur op het programma in Bosnië. Het Nederlands elftal wist acht wedstrijden te winnen, speelde driemaal gelijk en ging vier keer onderuit (twee keer tegen Duitsland en tijdens het EK tegen Oostenrijk (2-3) en Engeland (2-1).

Een krachtmeting met een van de landen uit de top 25 van de FIFA-wereldranglijst winnend afsluiten is Oranje niet gelukt. Nederland speelde zes wedstrijden tegen een land uit de beste 25, maar kreeg het dus niet voor elkaar om zo’n duel te winnen: twee gelijke spelen en vier nederlagen. Het hoogst geklasseerde land dat Koeman en de zijnen wisten te verslaan dit jaar was Turkije, dat momenteel 26ste staat op de ranglijst van de FIFA.

Datum Tegenstander Resultaat Huidige FIFA-ranking 22 maart 2024 Schotland 4-0 winst 51 26 maart 2024 Duitsland 2-1 nederlaag 11 6 juni 2024 Canada 4-0 winst 35 10 juni 2024 IJsland 4-0 winst 70 16 juni 2024 Polen 1-2 winst 31 21 juni 2024 Frankrijk 0-0 2 25 juni 2024 Oostenrijk 2-3 nederlaag 23 2 juli 2024 Roemenië 0-3 winst 43 6 juli 2024 Turkije 2-1 winst 26 10 juli 2024 Engeland 1-2 nederlaag 4 7 september 2024 Bosnië-Herzegovina 5-2 winst 74 10 september 2024 Duitsland 2-2 11 11 oktober 2024 Hongarije 1-1 32 14 oktober 2024 Duitsland 1-0 nederlaag 11 16 november 2024 Hongarije 4-0 winst 32

Ondanks het feit de bondscoach geen topwedstrijd winnend wist af te sluiten, is hij van mening dat hij een ruime voldoende verdient. “Ik heb voldaan aan de doelstelling en dat is plaatsing afdwingen voor een eindronde. Dat lukte me ook voor het EK van 2020, maar dat toernooi heb ik moeten missen (Koeman vertrok naar Barcelona, red.). Als je zo kijkt, geef ik het jaar een 7, of een 7,5 en het team krijgt misschien wel een 8. Maar of dat over de hele linie zo is, laat ik maar aan anderen over”, sprak de bondscoach op de persconferentie voorafgaand aan het treffen met Bosnië-Herzegovina.

Jaar vol uitdagingen voor Koeman en Nederlands elftal

Het jaar 2024 was bovendien een jaar vol uitdagingen voor Koeman en Oranje. Dit had in de eerste plaats te maken met het blessureleed dat de keuzeheer voor de kiezen kreeg, maar ook door het feit dat hij ervoor koos om na het EK van afgelopen zomer door te selecteren. Allereerst zoomen we in op het blessureleed bij Oranje, iets waar Koeman zelf ook van baalt. “Ik verschuil me er niet graag achter, maar we hebben te maken gehad met een groot aantal blessures. Vrijwel nooit hebben we echt met een vast team kunnen spelen, de beste selectie in mijn hoofd, had ik nooit fit. Dat helpt ook niet mee vastigheid in een team te krijgen.”

Blessureleed bij Nederlands elftal

Pas in de voorlaatste interland van het jaar kon Koeman een beroep doen op Frenkie de Jong. De middenvelder van FC Barcelona, die toch wel als de patron op het Nederlandse middenveld kan worden gezien, miste een groot deel van het afgelopen seizoen door een slepende enkelblessure. Dit was dan ook de reden dat De Jong uiteindelijk een streep moest zetten door het Europees kampioenschap. Normaliter is de middenvelder een van de sterkhouders bij Nederland, maar in 2024 bleef zijn bijdrage beperkt tot slechts 68 minuten (tegen Hongarije).

Een international op wie Koeman in 2024 helemaal geen beroep heeft kunnen doen is Quilindschy Hartman. De 23-jarige Feyenoorder leek zich te ontpoppen tot de nieuwe linksback van het Nederlands elftal, nadat hij in het EK-kwalificatieduel tegen Frankrijk (1-2 nederlaag) een uitstekende indruk maakte. Oranje speelde destijds nog in een 3-4-2-1-formatie, waar Koeman inmiddels vanaf is gestapt. In de drie daaropvolgende interlands kreeg de jongeling ook de voorkeur op de linkerflank. Nadat Hartman de oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland aan zich voorbij moest laten gaan vanwege een lichte blessure, sloeg op 31 maart van dit jaar het noodlot toe. De linksback scheurde in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht zijn kruisband af, waardoor er een streep ging door de rest van het kalenderjaar.

In de aanloop naar het EK in Duitsland kreeg Koeman nog enkele opdoffers te verwerken qua blessures. Zo raakte Atalanta-middenvelder Marten de Roon in de Italiaanse bekerfinale geblesseerd en moest hij verstek laten gaan op het eindtoernooi. Teun Koopmeiners, afgelopen seizoen nog ploeggenoot van De Roon bij Atalanta, kende in de Serie A ook een uitstekend seizoen. In de warming-up van de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland ging het alleen mis voor de middenvelder. Het schoot Koopmeiners in zijn lies, waardoor ook hij een streep moest zetten door het EK.

Elfvoudig international Noa Lang kende ook geen gelukkig afgelopen seizoen. De behendige buitenspeler van PSV kampte met een hamstringblessure die niet overging, waardoor hij net als De Jong pas tegen Hongarije zijn eerste minuten voor Oranje kon maken in 2024. Verder had Koeman ook nog te maken met de langdurige blessure van Jurriën Timber, die het EK daardoor ook op zijn buik kon schrijven. Collega-verdediger Micky van de Ven, die in Engeland weet te imponeren bij Tottenham, miste ook al enkele interlands vanwege een hamstringblessure. Tot slot hebben we nog PSV-middenvelders Jerdy Schouten en Joey Veerman, die door blessures de interlandperiode van zowel oktober als november moesten laten schieten, en Xavi Simons die eind oktober een enkelblessure opliep en daardoor niet beschikbaar was voor de interlands tegen Hongarije en Bosnië-Herzegovina.

Koeman selecteert door bij Nederlands elftal

Na het Europees kampioenschap in Duitsland besloot Koeman om door te gaan selecteren bij het Nederlands elftal. In persoonlijke gesprekken maakte de keuzeheer duidelijk geen beroep meer te doen op Daley Blind (34), Georginio Wijnaldum (33) en Marten de Roon (33). Daarnaast werd Memphis Depay buiten de eerste Oranje-selectie van na het EK gelaten omdat hij clubloos was. Inmiddels staat de 30-jarige aanvaller onder contract bij het Braziliaanse Corinthians, waardoor hij ‘gewoon’ weer in beeld kan komen bij het Nederlands elftal.

Mede door de blessures en het doorselecteren, deed Koeman in 2024 een beroep op 34 internationals. Bart Verbruggen kwam in veertien wedstrijden in actie en speelde de meeste minuten (1260). Onderaan het rijtje vinden we De Roon (één interland, vijftien minuten), Guus Til (één interland, vijftien minuten) en Lang (één interland, elf minuten) terug.

Speler Wedstrijden Speelminuten Bart Verbruggen 14 1260 Virgil van Dijk 14 1177 Tijjani Reijnders 14 1149 Cody Gakpo 14 1086 Denzel Dumfries 13 1070 Xavi Simons 13 945 Jerdy Schouten 11 861 Nathan Aké 11 831 Stefan de Vrij 10 814 Memphis Depay 10 759 Ryan Gravenberch 6 515 Donyel Malen 12 488 Joey Veerman 10 418 Micky van de Ven 8 360 Lutsharel Geertruida 8 350 Wout Weghorst 13 310 Matthijs de Ligt 5 306 Georginio Wijnaldum 6 266 Jeremie Frimpong 8 254 Brian Brobbey 5 234 Quinten Timber 5 196 Daley Blind 4 170 Joshua Zirkzee 5 169 Jurriën Timber 3 137 Jan Paul van Hecke 2 135 Mats Wieffer 4 119 Steven Bergwijn 3 118 Jorrel Hato 3 113 Mark Flekken 1 90 Frenkie de Jong 1 68 Teun Koopmeiners 2 30 Marten de Roon 1 15 Guus Til 1 15 Noa Lang 1 11

Spitsproblematiek bij het Nederlands elftal

Daarmee komen we meteen uit bij de volgende uitdaging van Koeman: de spitspositie in het Nederlands elftal. Depay, die de laatste jaren flink teruggeworpen is door een gebrek aan speeltijd en zijn blessuregevoeligheid, kon op het EK niet overtuigen. De spits scoorde niet en had ook amper een aandeel in het spel. Het was voor Depay dan ook een zeer teleurstellend eindtoernooi.

Na het EK lag de weg open voor Joshua Zirkzee en Brian Brobbey. Tegen Bosnië-Herzegovina was er een basisplaats voor de spits van Manchester United, terwijl Brobbey het mocht proberen tegen Duitsland. Beide spitsen kwamen in de minuten die ze kregen goed voor de dag, zo scoorde Zirkzee tegen Bosnië, terwijl Brobbey imponeerde tegen Duitsland en een plaag was voor verdediger Jonathan Tah. Beide spitsen vielen echter flink door de mand in de tweede interlandbreak dit seizoen. Zirkzee kon tegen Hongarije geen potten breken, terwijl Brobbey een kansloze wedstrijd speelde tegen de Duitse verdediger Antonio Rüdiger.

Doordat Zirkzee en Brobbey niet hebben weten te overtuigen begon Wout Weghorst in de thuiswedstrijd tegen Hongarije vanaf de aftrap. De spits was trefzeker vanaf elf meter, maar zal door Koeman nog steeds worden beschouwd als de ideale pinchhitter. Doordat de bondscoach zijn ideale spits nog niet heeft gevonden, lijkt Depay inmiddels weer in beeld. Of Depay, die op weg was naar de topscorerstitel aller tijden van het Nederlands elftal, er in maart weer bij is, hang ook af van de vorm van Zirkzee en Brobbey.

Werk aan de winkel voor Oranje in 2025

Voor Koeman en de zijnen is er dus flink wat werk aan de winkel komend jaar. Iets dat de bondscoach zich ook beseft. “We zullen ons moeten verbeteren in ons spel om echt in de buurt te kunnen komen van een prijs. Er zit een verschil in de uitvoeringen, in het druk zetten, in het doordekken, in het geven van de laatste pass. Thuis tegen Duitsland en dan met name na rust vond ik ons goed, gedurfd in de één-tegen-één over het hele veld. Maar uit was het weer niet goed.”

Koeman zag Oranje in een aantal wedstrijden heel veel kansen creëren, maar dus niet tegen een topland. “. Dat is een verschil met mijn eerste periode. Toen wisten we thuis te winnen van Frankrijk, maar toen hadden we een elftal dat er stond, de namen kon je blind invullen, met weinig wijzigingen en toch ook al een aantal ervaren spelers. Nu is dat anders.”

In maart 2025 wacht voor Oranje eerst de kwartfinale van de Nations League tegen Spanje, Portugal of Frankrijk. Een topland dus. De loting voor de kwartfinales vindt vrijdag 22 november plaats in het Zwitserse Nyon. De vraag is dus of het Nederlands elftal komend jaar wel in staat is om te winnen van een topland. “Als we iedereen fit hebben, dan hebben we écht een goed team dat met elk topland kan wedijveren”, stelt Koeman.

