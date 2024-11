Kwakman en Perez hopen dat Oranje één tegenstander ontloopt in kwartfinale Nations League

Het panel van Voetbalpraat op ESPN buigt zich over de vraag welke tegenstander ideaal zou zijn voor het Nederlands elftal in de kwartfinale van de Nations League. Oud-profs Kees Kwakman en Kenneth Perez zijn het over één ding in ieder geval eens: Oranje moet hopen dat het Europees Kampioen Spanje ontloopt.

Hoewel Oranje vanavond (dinsdag) in en tegen Bosnië-Herzegovina de groepsfase van de Nations League afsluit, is het elftal van bondscoach Ronald Koeman al zeker van de tweede plaats achter groepswinnaar Duitsland. Het toernooi is bij deze editie uitgebreid met een kwartfinale, waarin Nederland de winnaar van één van de andere poules zal treffen: Portugal, Spanje of Frankrijk.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Perez stoort zich aan reactie na Nederland – Hongarije: ‘Als de rollen waren omgedraaid…’

Presentator Vincent Schildkamp vraagt aan het Voetbalpraat-panel, dat maandag behalve Kwakman en Perez ook Arno Vermeulen bevat, welke opponent het gunstigst zou zijn voor het Nederlands elftal. "Portugal", zegt Kwakman beslist, maar Perez heeft daar zijn twijfels bij. "Is dat zo? Ik vind Frankrijk", zegt de Deen. "Nee, man...", reageert Kwakman. "Weer dat vervelende, die Deschamps", wijst de oud-prof op de bondscoach van Les Bleus.

Perez: 'Spanje absoluut het meest interessante elftal om naar te kijken'

Het duo is het er in ieder geval over eens dat Oranje moet hopen dat het Spanje ontloopt bij de laatste acht. "Spanje vind ik absoluut het meest interessante, meest sexy en meest leuke elftal om naar te kijken", zegt Perez over de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente. "Over het algemeen hele jonge spelers en uitblinkers, en de filosofie en de ontwikkeling is wel duidelijk. Daar zit zó verschrikkelijk veel voetbal in, echt niet grappig", analyseert Perez.

Welke tegenstander lijkt jou het gunstigst voor het Nederlands elftal in de kwartfinale van de Nations League? Laden... 65.1% Portugal 21.4% Frankrijk 13.5% Spanje 126 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez zou speler die fenomenaal presteert op topniveau passeren in Oranje

Analist Kenneth Perez vertelt hoe zijn ideale middenveld bij het Nederlands elftal eruitziet.