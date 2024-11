Perez stoort zich aan reactie na Nederland – Hongarije: ‘Als de rollen waren omgedraaid…’

Kenneth Perez begrijpt niet dat de Nederlandse voetbalsupporters én pers zo mild waren voor . De aanvaller van Liverpool eiste de tweede penalty van de wedstrijd op, terwijl de bovenste naam op het lijstje was. De analist van ESPN weet zeker dat heel Nederland over Weghorst heen was gevallen ‘als de rollen waren omgedraaid’.

Tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Hongarije zorgde Gakpo voor opzien door de tweede strafschop van de wedstrijd, vlak voor rust, op te eisen. Weghorst stond namelijk bovenaan het lijstje en had zijn penalty in de openingsfase benut. Na afloop werd er vrij lacherig over het moment gedaan, tot ergernis van Perez.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Oud-bondscoach: 'Noa Lang is een jongen waar je alleen van kan houden'

“Wij beoordelen voetballers heel vaak op basis van hoe ze zich gedragen en hoe erg we een speler mogen”, begint Perez zijn betoog bij Voetbalpraat. “Want draai de rollen om bij de tweede penalty van het Nederlands elftal.” In dat geval zou Gakpo eerste penaltynemer zijn geweest en Weghorst de bal hebben opgeëist. “Wat denk je dan dat er was gezegd over Weghorst?”, vraagt de analist zich retorisch af.

LEES OOK: Tafel Vandaag Inside kan zich niet inleven in speler Oranje: 'Emotioneel een kleuter'

Perez blij met volwassen houding Weghorst

“Dan zal iedereen daar overheen vallen”, geeft Perez zichzelf antwoord. “Dat heeft toch alles te maken met hoe Weghorst is en zich gedraagt.” De voormalig voetballer geeft aan wel onder de indruk te zijn van het volwassen gedrag dat Weghorst toonde bij het moment. “Het is namelijk bloedirritant als een speler jouw penalty afneemt. Maar als het andersom was geweest, had het hele journaille geschreven van: ‘Wout Weghorst, kan toch niet! Gênant!’ en weet ik het allemaal. Nu was het een bijzinnetje.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman niet blij met twee spelers en laat dat duidelijk merken

Ronald Koeman was zichtbaar niet blij met het feit dat niet Wout Weghorst maar Cody Gakpo de tweede strafschop van het Nederlands elftal in de thuiswedstrijd tegen Hongarije voor zijn rekening nam.