Tafel Vandaag Inside kan zich niet inleven in speler Oranje: 'Emotioneel een kleuter'

Job Knoester en Johan Derksen zijn op zijn zachtst gezegd geen fan van . De spits werd na afloop van Nederland - Hongarije (3-0) veel besproken, nadat hij na de medische situatie bij de tegenpartij flink juichte bij zijn doelpunt, vlak daarna.

De wedstrijd van het Nederlands elftal was zaterdag nog geen tien minuten oud, toen Ádám Szalai onwel werd en gereanimeerd moest worden. Het spel werd minutenlang stilgelegd, uiteindelijk werd de Hongaarse assistent naar het AMC gebracht; zijn toestand verbeterde. Nederland kreeg niet veel later een penalty, die Weghorst benutte. De spits van Ajax juichte echter vrij uitgebreid, ondanks de noodsituatie van enkele minuten eerder.

In het midden van een politiek gedeelte van de Vandaag Inside-uitzending van maandagavond, noemt Wilfred Genee opeens de naam van Weghorst. René van der Gijp deelt dat hij niet al te lang stilstond bij het opvallende moment. "Een ander zou het anders aanvliegen: gewoon niet zo uitbundig juichen. Wout doet het wel. Je krijgt er natuurlijk geen geel voor."

Derksen probeert vervolgens uit te leggen wat de oorzaak is van het gedrag van de spits. "Wout heeft een drive, waardoor Wout eigenlijk alles in een overdreven vorm doet. Die drive heeft hem als gemankeerde voetballer ook in het Nederlands elftal gebracht. Maar alles wat hij doet is overdreven." De Snor vindt Weghorst een beetje een rare jongen. "Hij doet dingen die storen en waar ook medespelers een hekel aan hebben. Hij heeft een beetje vreemde ideeën, hangt ook een apart type onderwijs aan."

Tafelgenoot Knoester gaat nog een stap verder. "Het is emotioneel gewoon een kleuter, daar kan je niets anders van verwachten. Daar kun je toch niet boos om worden, hij weet niet beter." Toch wil de advocaat nog wel een compliment uitdelen aan de speler van Oranje. "Wat ik wel goed vond van hem, is dat hij achteraf even naar die Hongaren gaat in de kleedkamer. Ik kan waarderen dat iemand achteraf zegt: 'Dat had ik beter moeten doen.'"

