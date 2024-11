Koeman geeft eerste basisspeler prijs bij bespreken penaltylijstje

start dinsdagavond in de basis bij het Nederlands elftal tegen Bosnië-Herzegovina, zo maakt Ronald Koeman maandag bekend op de persconferentie. De bondscoach hint er ook naar dat de middenvelder van Juventus dan ook bovenaan het penaltylijstje zal staan.

Zaterdagavond was er veel te doen om het penaltylijstje van Oranje. Wout Weghorst stond in de thuiswedstrijd tegen Hongarije (4-0) bovenaan deze lijst, maar de tweede strafschop van de wedstrijd werd opgeëist – en benut – door Cody Gakpo. Op de persconferentie voorafgaand aan het treffen wordt Koeman gevraagd of hij nog veranderingen zal doorvoeren op het lijstje als er andere spelers in de basis starten tegen Bosnië.

“Dat zou kunnen”, antwoordt Koeman. “Want ik denk dat Koopmeiners misschien wel de beste penaltynemer is”, licht de bondscoach toe, die vervolgens aangeeft dat we daarmee de eerste naam die start te weten zijn gekomen. Later in de persconferentie bevestigt Koeman dat ook Stefan de Vrij zal starten, aangezien hij bij de persconferentie zit.

Of het dan wel helder is dat Koopmeiners ook echt achter de bal moet staan bij een strafschop? “Ik dacht dat het al helder was, maar het was toch een moment van: ik probeer het toch maar”, verwijst Koeman naar het moment tussen Gakpo en Weghorst. “Wout was nummer een en als de nummer een de penalty gewoon maakt, moet hij ook de tweede nemen. Daar hebben we over gesproken en dat zal niet weer gebeuren.”

