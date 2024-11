Toekomst van talent bij Oranje is onzeker: 'Ik moet mij niet verplicht voelen'

AZ-doelman wil zich momenteel niet al te veel bezighouden met de interesse van Ghana. De goalie van Jong Oranje heeft Ghanese roots en is gepolst door de voetbalbond van The Black Stars, maar maakt nu nog geen definitieve keuze.

In een uitgebreid interview met Mee Met Oranje gaat Owusu-Oduro in op de interesse die er voor hem is vanuit Ghana. Er is een tijd geleden door de Ghanese voetbalbond contact opgenomen met de agent van de keeper van AZ, die veel reacties kreeg op dit nieuws: "Het is mijn mening en die gedachte delen mijn ouders ook. Ze zeggen: Het is jouw carrière en het zijn jouw keuzes. Mijn vader is in Ghana geboren en benadrukt telkens dat ik me niet verplicht moet voelen om voor Ghana te kiezen", legt de talentvolle doelman uit: "Maar nogmaals: voor nu heeft het niet mijn prioriteit."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Oranje zonder Van Dijk en De Jong: wie wijst Koeman aan als vervangers?

Owusu Oduro zijn focus ligt nu bij Jong Oranje. Met de ploeg van Michael Reiziger staat hem uiteindelijk een eindtoernooi te wachten. "We gaan richting het EK (volgend jaar in Slowakije, red.) en daarna zie ik het wel", zegt de geboren Amsterdammer, die in de toekomst wel hoopt op kansen bij het Nederlands elftal. "Uiteindelijk wil ik graag eerste doelman worden, maar het gaat ook om gevoel."

Bij Jong Oranje zit de twintigjarige sluitpost in ieder geval goed op zijn plek. Hij is te spreken over de ontwikkeling van het elftal onder leiding van Reiziger: "De bondscoach geeft vertrouwen aan de groep en heeft een duidelijke structuur over de opbouw en het druk zetten. Hij heeft een relaxte uitstraling en je kan ook goed een individueel gesprek voeren. Dat is belangrijk, zeker omdat je niet elke week hier bent en elkaar daardoor minder ziet."

Zie jij in Owusu Oduro een toekomstig doelman van het Nederlands elftal? Laden... 73.4% Ja, hij heeft die potentie 26.6% Nee, ik vind het nog niet overtuigend 79 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax verwijdert schaamteloze tweet over Wout Weghorst

Ajax tweette na het openingsdoelpunt bij Hongarije - Nederland over Wout Weghorst en dat viel bij velen niet in goede aarde.