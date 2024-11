Oud-bondscoach: 'Noa Lang is een jongen waar je alleen van kan houden'

Erwin van de Looi, voormalig bondscoach van Jong Oranje, is zeer te spreken over zijn samenwerking met . De aanvaller van PSV is een van de 32 (!) spelers die Van de Looi in zijn periode bij de beloftenploeg onder zijn hoede had die inmiddels hun debuut in het 'grote' Nederlands elftal hebben gemaakt.

Van de Looi werkte als trainer bij FC Groningen en Willem II voordat hij in 2018 als bondscoach van Jong Oranje aan de slag ging. Vijf jaar later zwaaide de oud-verdediger af, sinds december 2023 zwaait Van de Looi de scepter bij Heracles Almelo. Met die club staat hij momenteel vijftiende in de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Grootspraak Noa Lang motiveerde Ajax-speler: 'Toen had ik nog meer zin in de wedstrijd'

In zijn periode als bondscoach besloot Van de Looi zich te verdiepen in de zogeheten Generatie Z (spelers geboren tussen 1997 en 2012), zo zegt hij in gesprek met de NOS. "Ze werden arrogant genoemd, ver van de werkelijkheid, moeilijk benaderbaar, een 'pizza-generatie' die niet presteerde", zegt Van de Looi. Onder meer door het lezen van een boek van René Boender kwam de bondscoach echter tot hele andere inzichten: "De jongens van Generatie Z staan anders in de wereld. Ze zijn wijs, kunnen alles opzoeken op internet, kunnen overal kennis vergaren en dat doen ze ook. Je moet als coach dus met een goed verhaal komen om ze mee te krijgen."

LEES OOK: Van der Vaart komt weer met opvallende mening, Gullit kijkt hem verbouwereerd aan

Onder Van de Looi kwam Lang negen keer in actie voor Jong Oranje, waarin hij eenmaal scoorde. Hoe blikt de oud-bondscoach terug op de samenwerking? "Noa is een jongen waar je alleen van kan houden", zegt Van de Looi. "Een keer heb ik hem niet opgeroepen. Hij ging van Ajax naar Club Brugge, wilde verhuurd worden, maar werd verkocht. Dat gebeurde allemaal tijdens de interlandbreak bij ons", diept hij op uit zijn herinnering. "Hij was daar emotioneel over. Als Noa blij is, is hij echt blij, als hij verdrietig is, echt verdrietig. Hij was er met zijn hoofd niet bij, logisch, alleen ik moest de belangen van Jong Oranje waarborgen en heb hem de volgende keer niet opgeroepen." De twee dronken uiteindelijk een kop koffie in Rotterdam om de teleurstelling om te buigen: "Vanuit Gen Z weet ik dat je iemand zo kan inspireren en helpen", besluit Van de Looi het onderwerp.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Luuk de Jong geeft Koeman advies: ‘Hij zou fantastisch zijn voor het Nederlands elftal’

PSV-spits Luuk de Jong, zelf gestopt als international, vertelt wie hij in de spits van Oranje wil zien.