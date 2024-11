Van der Vaart komt weer met opvallende mening, Gullit kijkt hem verbouwereerd aan

Rafael van der Vaart en Marco van Basten vinden beter dan . Raf vindt dat Ronald Koeman steeds een lastige keuze heeft op de linksbuitenpositie bij Oranje, maar daar sluit Ruud Gullit zich totaal niet bij aan.

Van der Vaart begint bij Rondo opeens over de linksbuitenpositie bij het Nederlands elftal. "Gakpo is echt een waanzinnige speler, wereldwijd, Liverpool... Noa Lang natuurlijk ook. Dan heb je wel een probleem." Van Basten haakt vervolgens in. "Ik vind Noa Lang beter." Daar sluit Van der Vaart zich bij aan. "Dat wou ik ook zeggen. We worden morgen allebei voor gek verklaard of waarschijnlijk nu al." Wanneer Ruud Gullit vraagt waardoor Van der Vaart dit denkt, reageert de oud-middenvelder: "Talentpotentie."

De vergelijking lijkt wat gek, aangezien Gakpo bij een van de beste ploegen ter wereld speelt, terwijl Lang de Eredivisie (nog) niet omverblaast. Gullit neemt het dan ook op voor de linksbuiten van Liverpool. "Gakpo heeft veel bewezen, scoort ook veel goals." Presentator Wytse van der Goot merkt later op dat beide linksbuitens dezelfde leeftijd hebben: 25 jaar oud. Gullit staat daar van te kijken. "Dat meen je niet? Dat zou je niet zeggen hè?" Vervolgens kijkt hij Van der Vaart met een twijfelachtig gezicht aan. "Maar Gakpo heeft het ook bewezen, kom op. Noa Lang beter? Dat kan je niet zeggen. Gakpo is wel veel verder hoor."

Mark van Bommel probeert vervolgens uit te leggen waarom de speler van PSV mogelijk een streepje voor heeft bij Van der Vaart en Van Basten. "Lang heeft een agressieve dribbel, dat ziet er gevaarlijk uit. Maar Gakpo is constanter, misschien is dat het." Laatstgenoemde werd afgelopen zomer op het EK in Duitsland gedeeld topscorer van het toernooi. Net als op het WK van 2022 scoorde hij driemaal.

