Grootspraak Noa Lang motiveerde Ajax-speler: 'Toen had ik nog meer zin in de wedstrijd'

had naar eigen zeggen 'nog meer zin' in de topper tussen Ajax en PSV na een opvallende uitspraak van , een week vóór de kraker in de Johan Cruijff ArenA. Lang verkondigde na de 6-0 zege op PEC Zwolle dat niemand in Europa hem kan stoppen, mits hij fit is.

Lang was tegen PEC goed voor een goal én een assist en stond na afloop van het duel blakend van het zelfvertrouwen voor de camera's van de NOS. "Ik heb altijd genoeg zelfvertrouwen, daar hoeft niemand zich bij mij zorgen om te maken", grijnsde de PSV'er in gesprek met verslaggever Philip Kooke. "Ik weet: als ik fit ben, dat sowieso niemand in Nederland mij stopt. Niemand in Europa, als ik fit ben." Kooke stelde daarop vast dat Lang inderdaad 'genoeg zelfvertrouwen' heeft, waarop Lang antwoordde: "Dat is zoals ik ben, dat interesseert me niet. Dat zeg ik gewoon."

Een week later stonden Ajax en PSV tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Rensch zegt in een interview dat door OnsOranje op sociale media wordt gedeeld dat hij door bovenstaande uitspraken van Lang extra gemotiveerd werd: "Het was extra leuk om tegenover hem te staan, vooral omdat hij zei dat niemand hem stopt. Toen had ik wel wat meer zin in de wedstrijd." Ajax zou PSV die avond de eerste competitienederlaag van het seizoen toebrengen, door met 3-2 te zegevieren.

Overigens kunnen Lang en Rensch het uitstekend met elkaar vinden, zo zegt de PSV'er: "Devyne en ik hebben een goede band, ik ken hem inmiddels een paar jaar. Het is een hele lieve, leuke en best wel verlegen jongen. En een vervelende back om op te staan, dus dat is goed", lacht Lang. Rensch reageert: "Ik ken hem heel goed en hij kent mij heel goed. Over het algemeen hoop ik dat hij het goed doet, maar tegen ons niet", besluit de Ajax-speler grijnzend.

