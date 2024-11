Kieft glashelder over spitspositie Oranje: 'Hij is nog steeds de beste optie'

Wim Kieft spreekt zich in zijn column in De Telegraaf uit over de spitspositie in het Nederlands elftal. Volgens de oud-aanvaller is , die ook deze interlandperiode niet bij de selectie van bondscoach Ronald Koeman zit, 'nog steeds de beste optie' in de punt van de aanvaller.

Memphis staat vooralsnog op 98 interlands en maakte daarin 46 doelpunten, waarmee hij alleen Robin van Persie (50 goals) nog voor zich moet dulden op de all time topscorerslijst van het Nederlands elftal. Agelopen zomer, op het Europees Kampioenschap in Duitsland, had de 30-jarige aanvaller in alle zes de duels die Oranje speelde een basisplaats, maar kwam hij alleen in het afsluitende pouleduel met Oostenrijk (2-3 verlies) tot scoren.

Afgelopen zomer verliet Memphis het Europese continent, waar hij laatstelijk onder contract stond bij Atlético Madrid. De oud-speler van PSV, Manchester United, Olympique Lyon en FC Barcelona vervolgde zijn loopbaan bij het Braziliaanse Corinthians. Die club vocht op dat moment nog volop tegen degradatie, maar is mede door drie treffers van de Nederlander inmiddels opgeklommen naar de middenmoot. Desondanks laat Koeman Memphis nog altijd links liggen: zowel in september, oktober als november maakt de spits geen deel uit van de selectie van Oranje.

Kieft: "Kom zeg, Memhis is 30 jaar en kan nog best drie seizoenen international zijn'

Kieft denkt echter dat Memphis nog altijd de voorkeur zou moeten krijgen boven Brian Brobbey, Joshua Zirkzee en Wout Weghorst in de punt van de aanval: "In mijn ogen is hij nog steeds de beste optie en vroeg of laat zal hij ook wel terugkeren als spits", voorspelt de analist in zijn column. "Hij heeft aardige dingen gedaan bij het Nederlands elftal, al heeft hij het nooit op grote toernooien laten zien. Omdat hij daar altijd geblesseerd raakte of niet fit begon. Dat is een beetje het beeld van zijn hele carrière. Maar kom zeg, hij is 30 jaar, kan best nog drie seizoenen international zijn", aldus Kieft.

