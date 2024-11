Vink schrijft 98-voudig international compleet af: ‘Oprecht: het zag er echt niet uit’

De analisten van Voetbalpraat denken dat nog allesbehalve klaar is voor een terugkeer bij het Nederlands elftal. De spits, die op 21 september zijn debuut maakte bij Corinthians, ontbreekt nog altijd in de selectie van Ronald Koeman.

Depay slaagde er in de zomer niet in om een transfer te maken en koos voor een avontuur in Brazilië. Tot dusverre speelde de aanvaller tien duels voor Corinthians, waarin hij drie doelpunten wist te maken. Toch kiest Koeman voor Wout Weghorst, Joshua Zirkzee en Brian Brobbey als aanvalsleiders in zijn selectie.

Kees Kwakman vindt het volkomen terecht dat Memphis Depay niet tot de selectie van het Nederlands elftal behoort. “Je ziet gewoon dat hij nog niet helemaal fit is. Laat hem lekker eerst fit worden. De intensiteit in Brazilië zal niet hetzelfde zijn als in de Premier League, maar ik denk dat het voor hem goed is dat hij een aantal wedstrijden achter elkaar veel minuten maakt”, zegt de analist.

Marciano Vink is minder mild voor de 98-voudig international van Oranje. “Ik heb die wedstrijd tegen Palmeiras (2-0 winst) gezien, toen werd hij na zestig minuten gewisseld. Het zag er niet uit. Oprecht: het zag er niet uit”, oordeelt de oud-prof. Vincent Schildkamp is het eens: “Het is daar toch gewoon voetballen uit stilstand? 21 spelers staan stil en de speler die aan de bal is beweegt.”

