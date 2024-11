‘Wat voor signaal geeft Koeman aan de rest af als hij dat doet?’

moet de komende interlands in de basis staan bij het Nederlands elftal, zo stelt Kees Kwakman bij Voetbalpraat. Marciano Vink denkt dat dit geen goed signaal is richting , en .

De spitspositie van Oranje staat de afgelopen maanden flink ter discussie. Nadat zowel Zirkzee en Brobbey het in september uitstekend deden tegen respectievelijk Bosnië-Herzegovina en Duitsland, konden ze in de afgelopen interlandperiode en bij hun clubs eigenlijk nauwelijks indruk maken. Tegelijkertijd wordt Weghorst bij het Nederlands elftal vooral gezien als invaller, waardoor hij ook niet vaak wordt genoemd als mogelijke basisspits.

Volgens Kwakman is het echter een andere naam die in de punt van de aanval moet spelen. De analist ziet daar namelijk graag Malen staan. “Hij (Ronald Koeman, red.) gaat het waarschijnlijk niet doen, want hij heeft drie spitsen tot zijn beschikking. Maar ik zou Malen wel in de spits willen zien.” De aanvaller speelt bij Borussia Dortmund de afgelopen wedstrijden in de basis, alhoewel dat wel op een flankpositie is. “Maar eigenlijk is het van nature een spits.”

Vink snapt Kwakman niet

Vink is het in ieder geval niet eens met de suggestie van zijn collega. “Het zou wel heel gek zijn”, haakt de analist erop in. “Wat voor signaal geef je aan je drie spitsen?” Kwakman denkt dat Koeman het wel kan maken: “Zirkzee, Weghorst en Brobbey spelen niet alles.” Volgens Vink kunnen de twee spitsen van Ajax daar niet veel aan doen, door het vele rouleren wat Farioli doet.

