Oranje-speler maakt 'interessante' move: 'Ik hoop dat hij zijn vinger durft op te steken en Koeman dat aankan'

Henk Spaan zijn oog viel zondagavond tijdens de Londense derby tussen Chelsea en Arsenal op een ‘interessante’ move van . De international van het Nederlands elftal, die vorig jaar als centrale verdediger de overstap maakte van Ajax naar Arsenal maar in Noord-Londen vooral op de linksbackpositie speelt, dook in een situatie waar zijn doelman op het punt stond een lange bal te geven opeens op in de buurt van de spitspositie. Spaan is benieuwd of Timber deze ‘move’ ook aan Ronald Koeman durft te laten zien.

Timber verruilde Ajax na het seizoen 2022/23 voor Arsenal. De Utrechter beleefde een veelbelovende start en ontving na zijn eerste optredens veel complimenten. In de eerste competitiewedstrijd ging het echter mis. Timber maakte een ongelukkige beweging en raakte daardoor zwaar geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij een groot deel van zijn eerste seizoen in Arsenal buiten het veld moest beleven. Hij keerde in de slotfase terug binnen de lijnen, maar Koeman nam het logischerwijs niet mee naar het Europees Kampioenschap in Duitsland.

Timber had daardoor de tijd om zich te richten op zijn échte rentree bij Arsenal. Die pakt tot op heden goed uit. Timber kampte vorige maand weliswaar met wat pijntjes, maar indien fit is hij normaal gesproken zeker van een basisplaats. Zo verscheen hij ook afgelopen zondag in de kraker tegen Chelsea aan de aftrap. Timber stond opnieuw geposteerd als linksback, maar hij krijgt van zijn trainer Mikel Arteta de ruimte en vrijheid om over het hele veld te bewegen. Hij dook zelfs voorin op, zo zag Spaan.

“Ik zag iets interessants. Bij balbezit Arsenal, dat wil zeggen als de keeper op het punt stond een lange bal te geven, zag je Timber, de linksback, diagonaal naar voren rennen om ergens rond spits Havertz uit te komen”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool. Volgens Spaan gebeurde het ‘minstens twee keer’. “Duidelijk een door de coaches geschetst patroon. Een back gaat niet zomaar naar voren sprinten van de flank naar de as.” Spaan zag Timber sowieso aanvallend zijn stempel drukken. “Na een corner in de tweede helft kwam de bal weer bij hem terecht, een beetje schemerend op de rand van het strafschopgebied. Hij zette een korte solo in, ook deze Timber kan een mannetje passeren, en schoot net naast.”

Laten gelden bij het Nederlands elftal

Timber speelt met vertrouwen en zal dan ook met een goed gevoel zijn afgereisd naar Zeist, waar hij zich met het Nederlands elftal voorbereidt op de laatste twee duels in de groepsfase van de Nations League. De voormalig Ajacied ontbrak in de laatste interlands tegen Hongarije en Duitsland, maar de kans is groot dat hij zaterdagavond tegen Hongarije aan de aftrap verschijnt. Koeman doet deze week geen beroep op Nathan Aké, die normaal gesproken eerste keus is op de linksbackpositie. Spaan hoopt dat Timber in ieder geval van zich gaat laten horen. “Ik hoop dat hij in de teambespreking bij Oranje zijn vinger durft op te steken, naar het bord mag lopen om de move te laten zien”, doelt hij op de actie van Timber tegen Chelsea. “Ik hoop dat Koeman dat aankan.”

When Jurriën Timber took £240m worth of midfielders on a walkpic.twitter.com/YtPMZJeFUt — Sakz 🏅 (@AFC_OlaitaN) November 12, 2024

