Voetbalfans genieten van bizarre actie Timber, die scheidsrechter ‘in de maling neemt’

Een actie van in de wedstrijd van Arsenal op bezoek bij Chelsea (1-1) heeft online voor grote hilariteit gezorgd. De voormalig Ajacied stond klaar om in te gooien, maar liet de bal uit zijn handen glippen voordat hij deze probeerde te gooien. Op X en Reddit stelt men dat de actie van de verdediger bewust was om tijd te rekken.

Arsenal kreeg na bijna een uur spelen een inworp tegen Chelsea, terwijl Kai Havertz op dat moment buiten het veld werd behandeld door de medische staf. Timber moest de ingooi wel gaan nemen, maar liet deze net voor hij de bal gooide hard naar achteren vliegen, tot woede van de tegenstander. Doordat de bal nooit het veld in is gegooid, was er ook geen sprake van een foutieve inworp, waardoor Timber nog een poging tot ingooien mocht doen.

Op X is men het er grotendeels over eens dat de actie van Timber bewust was om tijd te rekken terwijl Arsenal tijdelijk met tien man stond. “De commentator en de scheidsrechter dachten dat dit een serieuze poging was. Hij heeft ze in de maling genomen”, schrijft een gebruiker met een lachende emoji erbij. “Dark arts”, schrijven meerdere gebruikers, die daarbij verwijzen naar een bewuste fout om tijd te rekken. Een andere gebruiker wil daar echter niets van weten. “Het is gewoon puur stomheid.”

Ook op Reddit is men ervan overtuigd dat de actie van Timber bewust was. “Het kan niet zo zijn dat hij dit niet bewust doet om tijd te rekken zodat Havertz kan terugkomen”, schrijft een gebruiker. “Hij moet dat wel geoefend hebben”, reageert iemand daarop. “Ik denk niet dat ik dat anders zou kunnen als ik dat zou moeten doen.” Een andere gebruiker spreekt van ‘vijf dimensionaal schaken’. “Het was geen foutieve inworp omdat de bal niet naar voren werd gegooid. Dit was gewoon tijdrekken totdat Havertz kon terugkeren. Het maakte ze ook echt boos, fantastisch.”

Denk jij dat de actie van Timber bewust was? Laden... 33.3% Ja, dat deed hij expres 66.7% Nee, het ging per ongeluk 12 stemmen

