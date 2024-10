Ex-Ajacied van veertig miljoen dwingt nieuwe status af: 'Echt een speler van topniveau'

is dit seizoen sterk begonnen aan het seizoen bij Arsenal, iets wat ook teamgenoot opvalt. De multifunctionele verdediger kampte vorig seizoen met veel blessureleed, maar nu lijkt hij beter dan ooit.

Na een goede periode bij Ajax, waarvoor hij 121 officiële duels speelde, werd Timber in de zomer van 2023 overgenomen door Arsenal. In zijn eerste Premier League-duel raakte hij echter geblesseerd, wat hem bijna het gehele restant van het seizoen aan de zijlijn hield. Dit seizoen heeft Timber een belangrijke rol gekregen onder Mikel Arteta.

De international is op meerdere plekken inzetbaar en wordt dan ook zo gebruikt. Timber staat vaak in de basis als links- of rechtsback, maar heeft ook al minuten gemaakt als verdedigende middenvelder, terwijl hij bij Ajax vooral centraal achterin werd geposteerd. Momenteel kampt hij echter wel weer met wat fysieke klachten, waardoor hij ook niet bij de Oranje-selectie zit.

Saka is erg tevreden met Timber, die voor Arsenal-fans als een nieuwe aankoop voelt. De rechtsbuiten speelde al meerdere keren op dezelfde flank als de Nederlander, zo vertelt hij bij CBS Sports. "Ik heb alle vertrouwen in hem als hij een één-op-één duel met zijn directe tegenstander aangaat. Ik ben er dan bijna zeker van dat hij de bal terugwint en hem aan mij geeft." Saka, die dit seizoen tot dusver de meeste assists in de Premier League gaf (7), is ook onder de druk van zijn kwaliteiten bij balbezit. "Aan de bal is hij zo zelfverzekerd en rustig, écht een speler van topniveau."

Volgens de Engelse buitenspeler stelde Timber zich tijdens het persoonlijk desastreus verlopen vorige seizoen sterk op. "Hij heeft altijd zijn hoofd omhoog gehouden, bleef bescheiden en werkte hard. Ik ben blij dat hij nu krijgt wat hij verdient."

