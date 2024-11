Koeman krijgt opvallend advies over De Jong

Als het aan Kees Kwakman ligt, staat zaterdagavond niet in de basis in de wedstrijd van Oranje tegen Hongarije. De analist hoopt dat Ronald Koeman ervoor kiest om de middenvelder rustig te brengen nadat hij net terugkomt van een flinke blessure.

De Jong kan zaterdagavond voor het eerst in veertien maanden weer eens minuten maken voor het Nederlands elftal, nadat meerdere blessures hem de afgelopen tijd aan de kant hielden. Of het verstandig is om de middenvelder direct in de basis te zetten tegen Hongarije op zaterdag, durft Kwakman niet te zeggen. “Dat heeft vooral met zijn fitheid te maken”, stelt de analist in Voetbalpraat. “Hij heeft een keer in de basis gestaan (twee keer, tegen Rode Ster Belgrado en Real Sociedad, red.) en dan die helft tegen Real Madrid. Dat is best wel weinig. Om hem dan nu al in het Nederlands elftal te zetten, terwijl het zo’n belangrijke wedstrijd is, daar twijfel ik aan.”

Wanneer Marciano Vink vervolgens aangeeft dat De Jong voor Koeman zijn onbetwiste eerste keuze is, geeft Kwakman aan dat dit voor hem ook geldt. “Maar ik twijfel door zijn fysieke gesteldheid”, legt de analist uit. “Het is niet meer zo dat we op zijn positie niemand hebben.” Onder meer Ryan Gravenberch en Teun Koopmeiners worden door Kwakman als opties voor het middenveld genoemd. “Die zouden ook perfect samen op het middenveld kunnen spelen als hij niet voor De Jong kiest.”

Kwakman wil De Jong rustig brengen

Als Kwakman vervolgens op de man af gevraagd wordt hoe hij het middenveld zou invullen, geeft hij aan dat hij De Jong tegen Hongarije niet in de basis zou zetten. “Ik zou hem dertig minuten laten spelen en dan tegen Bosnië (op dinsdag, red.) in de basis. Dan houden we hem heel. Laat deze drie maar beginnen”, geeft hij aan. Wie de analist naast Koopmeiners en Gravenberch zou opstellen, geeft hij echter niet aan. “Maar ik denk wel dat De Jong gaat spelen”, voegt Kwakman er vervolgens nog aan toe.

