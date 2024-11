Kraay junior: 'Hij leek wel een negentienjarige blozende Oranje-debutant'

Hans Kraay junior heeft de afgelopen week van dichtbij kunnen meemaken hoezeer genoot van zijn terugkeer in het Nederlands elftal. De middenvelder van FC Barcelona ontbrak door aanhoudend blessureleed maar liefst veertien maanden in het keurkorps van bondscoach Ronald Koeman, maar maakte als basisspeler tegen Hongarije eindelijk zijn rentree.

De Jong miste door een vervelende enkelblessure, opgelopen in de Clásico tegen Real Madrid, onder meer het Europees Kampioenschap in Duitsland. Pas in oktober van dit jaar maakte hij zijn eerste speelminuten van het seizoen bij Barcelona, waarna Koeman hem deze maand weer bij zijn selectie haalde. Tegen de Hongaren begon De Jong op het middenveld met Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders. Twintig minuten voor tijd was de pijp leeg en werd De Jong afgelost door Teun Koopmeiners. De Jong maakt het afsluitende pouleduel in de Nations League, dinsdagavond tegen Bosnië-Herzegovina, niet mee. Net als aanvoerder Virgil van Dijk keerde hij terug naar zijn werkgever.

In gesprek met Voetbal International wordt Kraay junior gevraagd hoe hij de terugkeer van De Jong in Oranje heeft ervaren. De ESPN-verslaggever was onder meer aanwezig bij de trainingen in Zeist, en zegt: "Ik heb Frenkie de Jong daar fietsend aan zien komen met blosjes op zijn wangen. Hij genoot van elke seconde dat hij in Zeist met zijn Oranje-ploeggenoten op het veld stond. Hij leek wel een negentienjarige blozende Oranje-debutant."

Kraay zag duidelijk dat De Jong gedurende zijn absentie de nodige onzekerheden heeft gekend: "Ik merkte het afgelopen jaar dat Frenkie angst heeft gehad dat zijn carrière over was. Zeker toen hij met het voorbeeld van Marco van Basten kwam", zegt de oud-voetballer. "Dus die jongen heeft heel diep gezeten", vervolgt Kraay, "maar eiste in de eerste helft tegen Hongarije alle ballen op, had weer een ouderwetse dribbel. Kortom, de eerste helft leek Frenkie verdomd veel op Frenkie. En de tweede helft die vergeten we maar even, want toen was hij kapot", besluit Kraay.

