Gullit en Van der Vaart snappen niks van hosannastemming rondom speler Nederlands elftal: 'Kijken die mensen goed naar voetbal?'

Ruud Gullit en Rafael van der Vaart vonden helemaal niet zo goed spelen tijdens zijn rentree voor Oranje tegen Hongarije (3-0). De middenvelder van FC Barcelona kreeg veel lovende kritieken, iets waar beide heren totaal niks van snappen.

Op 10 september 2023 speelde De Jong zijn laatste interland voor het Nederlands elftal, voordat hij zaterdag aantrad tegen Hongarije. Het was dus alweer zo'n veertien maanden geleden dat de oud-Ajacied zich in het shirt van Oranje aan de wereld toonde. Na de overwinning op Hongarije klonken er veel positieve geluiden over het optreden van De Jong, waaronder van oud-voetballer Aron Winter, die hem een acht gaf als beoordeling. Winter schreef in De Telegraaf: "In één woord: geweldig. De Jong is een speler die wedstrijden voor je kan beslissen. Hij probeert zich altijd vrij te lopen, is daardoor altijd aanspeelbaar en maakt voortdurend de juiste keuzes. Hij is meer dan een jaar weggeweest uit Oranje, maar voetbalde alsof hij er al die tijd gewoon in heeft gestaan."

Tijdens Rondo op Ziggo Sport komen Gullit en Van der Vaart met een andere mening over de rentree van De Jong. "Ik verwacht veel meer van hem", begint Raf. "Hij zei het zelf ook. Je moet hém interviewen, want hij is mega eerlijk. Het was hosanna, maar ik had zoiets van: het viel wel mee."

Gullit kijkt vooral naar het artikel van Winter, waarin De Jong werd opgehemeld. "Winter gaf hem een acht. Dan denk ik: waar heb je het over? Dat is gewoon niet zo. Mensen in de polonaise... Zitten die mensen goed naar voetbal te kijken? Het middenveld speelde niet goed, alle drie niet." De oud-voetballer van onder meer AC Milan heeft een oplossing voor de niet-functionerende middenlinie bij Oranje. "Je hebt toch iemand nodig die denkt: wat als we de bal verliezen? Dat was een drama op het begin, ik denk dat ze (Hongarije, red.) wel vijf kansen hebben gehad."

