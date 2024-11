Woedende Depay laat zich gaan na belangrijke zege Corinthians: ‘Niet eerlijk!’

was woensdag woest na afloop van de overwinning van Corinthians op Cruzeiro. De aanvaller was met een doelpunt belangrijk, waar hij uiteraard blij mee was. Toch liet de spits zich volledig gaan in gesprek met Braziliaanse media.

Depay was woensdag in de thuiswedstrijd van Corinthians tegen Cruzeiro (2-1) al na tien minuten trefzeker. Vijf minuten later lag de bal weer in het net, maar daarna verslapte de ploeg van de Nederlander. “We begonnen goed, maar we verloren intensiteit en focus”, geeft de aanvaller aan, geciteerd door Voetbal International. “Ik had persoonlijk veel moeite met de hitte, dat was moeilijk voor iedereen. Daarom hebben we de wedstrijd niet beslist”, stelt hij.

De wedstrijd begon om 11.00 uur lokale tijd, tot onbegrip van Depay. “Allereerst weet ik niet wie de schema's maakt... Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik om 11.00 uur speel”, foetert de 98-voudig international. “Ik snap niet waarom we spelen bij dertig graden, maar we moesten spelen...”

In de blessuretijd van de wedstrijd kreeg Depay zijn derde gele kaart van de competitie, waardoor hij komende wedstrijd, tegen Vasco da Gama op zondag, is geschorst. De aanvaller werd buiten het veld behandeld, keerde terug binnen de lijnen en ging vervolgens weer op de grond zitten. “Ik ben behoorlijk boos over een aantal dingen”, laat een woedende Depay zich optekenen.

Depay vindt gele kaart ‘niet eerlijk’

“Als scheidsrechter moet je de gezondheid van de spelers begrijpen. Ik ben geen speler die tijd probeert te winnen, want dat hebben we niet nodig”, vervolgt hij zijn tirade. Naar eigen zeggen probeerde Depay gewoon door te spelen, maar kreeg hij last van kramp. “Hij zei dat ik van het veld moest, maar ik probeerde terug te keren en ik kreeg weer kramp en kon niet meer lopen. Toen werd ik gestraft met een gele kaart. Hij moet weten wat hij doet, nu heeft hij me geschorst voor de volgende wedstrijd. Ik vind het niet eerlijk. Ik denk dat de fysieke staat van de spelers het belangrijkste is en als we op de grond vallen, is dat om een reden, ik ben boos.”

