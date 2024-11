Rentree van afgeschreven Oranjespeler lijkt aanstaande: ‘Dus: in maart keert hij terug?’

Hans Kraay junior hoopt dat in de eerstvolgende interlandperiode terugkeert bij het Nederlands elftal, zo vertelt hij bij ESPN. De spits werkt bij Corinthians aan zijn fitheid en is volgens de analist een zeer belangrijke bijdrage bij Oranje.

Brian Brobbey vervulde dinsdagavond, toen Oranje gelijkspeelde tegen Bosnië-Herzegovina (1-1), de spitspositie bij het Nederlandse elftal. “Zijn ogen stralen. Hij speelt niet de pannen van het dak, maar hij is er weer eventjes een beetje doorheen aan het komen. Hij moet in staat zijn om achttien goals te maken voor Ajax in de competitie. Als hij twintig wedstrijden in Oranje speelt, moet hij ook in staat zijn om acht á tien goals te maken”, begint Kraay junior zijn analyse.

“Hij kan wel wat. Het enige is dat het zó dicht bij elkaar zit met Wout Weghorst, Joshua Zirkzee en Brobbey. Wij missen eigenlijk een uitgesproken ‘nummer negen’, die Frankrijk en Engeland wél hebben”, constateert de analist. Zirkzee begon gister als ‘nummer tien’, terwijl Weghorst – die tegen Hongarije een basisplaats had – pas in de slotfase werd gebracht als breekijzer.

‘Memphis keert in volgende interlandperiode terug bij Oranje’

Een terugkeer van Memphis Depay in Oranje komt vervolgens ter sprake. “In maart keert hij dus terug?”, vraagt Jan Joost van Gangelen zich af. “Hij moet nog fitter worden, maar hij heeft wel gewoon in 98 wedstrijden 46 goals voor ons gemaakt en hij is geen 37”, reageert Kraay junior. “Daarmee zeg je eigenlijk: Memphis: wél; Brobbey, Zirkzee en Weghorst: niet”, komt Van Gangelen met de conclusie.

Kraay junior is het daar niet mee eens. “Nee, ik hoop dat wij net als de andere toplanden nog één keer een spits hebben zoals Depay. Een spits die zich nog één keer pijn kan doen en kan oprichten en dat hij gewoon een speler is die een op twee loopt”, sluit de oud-voetballer af.

Het Nederlands elftal komt pas in maart weer in actie. De ploeg van Ronald Koeman speelt tussen de twintigste en 25e de kwartfinales van de Nations League.

