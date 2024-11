Kijkers Bosnië - Nederland ergeren zich groen en geel: 'Belachelijk, echt lachwekkend'

Kijkers van de wedstrijd tussen Bosnië-Herzegovina en Nederland ergeren zich aan de wijze waarop de buitenspelregel wordt toegepast. Beide landen maakten in de eerste helft een doelpunt, dat werd afgekeurd omdat er in de aanloop (duidelijk) sprake was van buitenspel.

In de 29ste minuut dacht Brian Brobbey de 0-2 te maken, maar zeven seconden voor het doelpunt was Noa Lang in buitenspelpositie weggestuurd door Justin Kluivert aan de rechterflank. Lang bleek ruim buitenspel te staan, maar toch stak de grensrechter pas na het doelpunt zijn vlag omhoog. Scheidsrechter Aliyar Aghayev keurde de treffer af.

NOS-commentator Jeroen Elshoff zag ook dat het buitenspel overduidelijk was. “Dan gaat nu de vlag omhoog en dus gaat er een streep door het doelpunt. Het zijn de voorschriften voor een assistent: zo lang mogelijk wachten als je het niet zeker weet. Maar dit was toch niet zo moeilijk te zien.”

De aanvallers van Oranje stonden in de eerste helft veelvuldig buitenspel. In minuut 36 stond ook Bosnië-Herzegovina buitenspel en daarom werd een (ogenschijnlijk) doelpunt van Edin Dzeko afgekeurd.

Vijf seconden nadat Amar Dedic in buitenspelpositie was gelanceerd, scoorde Edin Dzeko van dichtbij. Jorrel Hato leek de bal achter de lijn weg te werken. Het maakte uiteindelijk niet uit of de bal de doellijn had gepasseerd, want de grensrechter vlagde voor buitenspel.

