Memphis haalt verwoestend uit en is wéér belangrijk voor Corinthians

heeft woensdagmiddag zijn vierde competitiedoelpunt voor Corinthians gemaakt. De Nederlander opende na tien minuten spelen op zeer fraaie wijze de score in het thuisduel met Cruzeiro.

De afgelopen weken was Memphis met drie doelpunten al op dreef voor zijn Braziliaanse werkgever. De laatste vier wedstrijden in de Serie A leverden evenzoveel zeges op voor de club uit São Paulo, die in september nog volop streed tegen degradatie. Memphis werd in die maand gepresenteerd en begint steeds meer zijn stempel te drukken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Rentree van afgeschreven Oranjespeler lijkt aanstaande: ‘Dus: in maart keert hij terug?’

Inmiddels is Corinthians opgeklommen naar de middenmoot en ook tegen Cruzeiro, dat als nummer zeven van de ranglijst aan het uitduel begon en een aantal basisspelers rust geeft in aanloop naar de finale van de Copa Sudamericana, komende zaterdag tegen het Argentijnse Racing Club, loopt het vooralsnog crescendo. Memphis was in de openingsfase al meermaals betrokken bij gevaar voor het vijandelijke doel, voordat het na tien minuten raak was.

LEES OOK: Kieft glashelder over spitspositie Oranje: 'Hij is nog steeds de beste optie'

Een door een Cruzeiro-verdediger weggewerkte voorzet belandde vlak buiten de zestien in de voeten van de Nederlander. Memphis deed vervolgens alsof hij ging schieten maar kapte naar zijn rechterbeen en zette daarmee een instormende tegenstander op het verkeerde been. Vervolgens haalde hij snoeihard uit en verschalkte hij Cruzeiro-keeper Anderson: 1-0. Amper vijf minuten later was het feest helemaal compleet toen Yuri Alberto voor de 2-0 in het voordeel van de ploeg van Memphis tekende.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Revolutionaire wijziging bij Oranje geopperd: 'Het is prachtig, maar erg tricky'

Bondscoach Ronald Koeman krijgt het advies om een grote ingreep te doen bij Oranje.