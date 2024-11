Koeman deelt pijnlijke mening over laatste Oranje-wedstrijd van Memphis Depay

Ronald Koeman baalt nog altijd van het feit dat niet geheel wedstrijdfit was voorafgaand aan het EK, eerder dit jaar. De aanvaller van Oranje kwam nét terug van een blessure, en kon de verwachtingen uiteindelijk niet waarmaken tijdens het toernooi.

Depay had vorig seizoen te maken met een spierblessure, die hem een tijd langs de kant hield. Vlak voor het EK in Duitsland maakte de spits zijn rentree. Tijdens het EK had Depay in ieder duel een basisplek. In de halve finale tegen Engeland moest hij echter al in de eerste helft vervangen worden voor Joey Veerman.

Koeman denkt dat het EK met Oranje succesvoller had kunnen zijn als de spits van Corinthians wedstrijdfit was geweest. “Na zijn goal tegen Oostenrijk dacht ik dat hij er weer zou staan, maar helaas hebben we het hele EK niet de Memphis gezien die we hoopten te zien”, is de bondcoach eerlijk tegenover Helden Magazine.

“Hij vindt dat zelf ook, hoor. En alleen in wedstrijden kun je ervaren of een speler van het niveau Memphis er klaar voor is. Dus ik had goede hoop met Memphis”, vervolgt hij. Depay is na het EK niet meer opgeroepen voor het Nederlands elftal. Volgens Koeman is de aanvaller hier nog niet klaar voor, aangezien hij pas tien wedstrijden in de Braziliaanse competitie speelde. Brian Brobbey, Wout Weghorst en Joshua Zirkzee genieten momenteel de voorkeur.

