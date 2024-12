Johan Derksen vernederend aangepakt in nieuw nummer Memphis Depay

dropten vrijdag zijn nieuwe nummer YM$, samen met rapper Lusho. De aanvaller van Corinthians, die zich al vaker bezighield met muziek, besteedt in zijn track aandacht aan Vandaag Inside-boegbeeld Johan Derksen.

Memphis en Lusho dropte vrijdag hun nieuwe rapnummer. De voetbalcarrière van Memphis komt veelvuldig aan bod in het liedje, zo is er een deel opgenomen in het Estadio Metropolitano, het stadion van Atlético Madrid.

Luister hier het hele nummer van Memphis

Derksen aangepakt in rap van Depay

Na bijna drie minuten is er een zin hoorbaar die gaat over Derksen. “De game heeft teveel Johan Derksens, hij komt thuis van koude kermis”, rapt Lusho over de analist en voormalig linksback van onder meer SC Veendam en SC Cambuur.

Derksen heeft zich in de voorbije jaren vaak kritisch uitgelaten over Memphis. Tijdens het afgelopen EK in Duitsland was de toenmalige aanvalsleider van het Nederlands elftal bijna dagelijks het mikpunt van kritiek. Deze boodschappen blijken niet onopgemerkt te zijn gebleven bij de spits, zo blijkt uit de teksten in zijn nieuwe rap.

