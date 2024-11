Lionel Messi plaatst video waarin plots de draak wordt gestoken met Nederland

De Argentijnse nationale ploeg heeft in samenwerking met adidas een retroshirt gelanceerd dat dinsdagnacht gedragen zal worden in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Peru. Het shirt is geïnspireerd op dat van het WK 1974, toen adidas voor het eerst de sponsor was. Vijftig jaar later wordt het jubileum van die samenwerking gevierd. De video is gezamenlijk gepost door de accounts van , adidas in Argentinië en de Argentijnse ploeg.

De video opent met Messi, die hardop vraagt: 'Wat maakt het shirt bijzonder?' Julián Álvarez antwoordt: “Dit is het origineel, het shirt dat vóór alles kwam.” Materiaalman Marito Di Stefano lacht: "Nog vóór mij? Ik ben hier 27 jaar, het shirt al 50 jaar."

Artikel gaat verder onder video

In de video zitten nog wat humoristische momenten. Spelers die hun opwachting maken: Cristian Romero, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Juan Musso, Marcos Acuña , Valentín Barco, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Matías Soulé, Nicolás Otamendi, Gerónimo Rulli, Guido Rodríguez, Nicolás González, Paulo Dybala, Giovani Lo Celso, Alejandro Garnacho en Valentín Carboni.

Midden in de video wordt plots Nederlands gesproken door een trainer. "Als we met drie doelpunten verschil winnen, dan komen we ze pas tegen in de finale. Drie, drie!", zegt de trainer. Doelman Martínez maant hem tot stilte en omhelst de wereldbeker. “Sshh, de wereldbeker blijft hier.” Of de Nederlandse uitspraken ergens specifiek naar verwijzen, is niet duidelijk. Op het WK 1974 won Oranje wel met 4-0 van Argentinië in de tweede poulefae.