Opnieuw klinkt er een zeer pijnlijke boodschap aan het adres van Pep Guardiola

De positie van Manchester City-trainer Pep Guardiola is verder onder druk komen te staan. De regerend landskampioen verloor zaterdagmiddag op bezoek bij Aston Villa voor de negende keer in twaalf wedstrijden in alle competities (2-1). Supporters van Aston Villa namen na de 2-0 alvast een voorschot op een eventueel ontslag van Guardiola.

De Catalaan loodste Manchester City vorig seizoen naar een nieuwe landstitel en met de start in de huidige jaargang was weliswaar niets mis, maar zijn ploeg is het inmiddels al weken kwijt. Na de 1-0 overwinning op Southampton eind oktober wist Manchester City alleen nog te winnen van Nottingham Forest. Het ging de afgelopen weken vaak pijnlijk mis voor de gevallen kampioen. Zo werd er op bezoek bij Liverpool kansloos met 2-0 verloren en resulteerde de stadsderby tegen Manchester United vorige week eveneens in een pijnlijke nederlaag (1-2).

Guardiola moest het tijdens de ontmoeting met Liverpool op Anfield al flink ontgelden bij de supporters van de thuisploeg. “You’re getting sacked in the morning!”, zo klonk het destijds vanaf de tribunes. Oftewel, Guardiola zou de volgende dag ontslagen worden. De boodschap van de Liverpool-fans schoot bij de Catalaan in het verkeerde keelgat. Hij was zijn emoties niet de baas en stak in een reactie zes vingers op, verwijzend naar de zes landstitels die hij sinds zijn aanstelling bij Manchester City in de zomer van 2016 heeft gewonnen.

Als Guardiola dacht dat die boodschap in de uitwedstrijd tegen Liverpool voorlopig voor het laatst zou klinken, is hij behoorlijk bedrogen uitgekomen. De tekst ‘you’re getting sacked in the morning’ klinkt inmiddels tijdens (bijna) elke wedstrijd van Manchester City. De ploeg uit Manchester verloor immers negen van de laatste twaalf wedstrijden in alle competities. Op bezoek bij Aston Villa ging het dus opnieuw mis. Aston Villa was in de eerste helft al de bovenliggende partij en na de rust nog een stuk sterker. De 2-0, gemaakt door Morgan Rogers, na 65 minuten was dan ook dik verdiend. Na het gejuich klonk opnieuw de pijnlijke boodschap voor Guardiola: “You’re getting sacked in the morning, you’re getting sacked in the morning. Sacked in the moooorning, you’re getting sacked in the morning!”

Blijft Guardiola aan?

Of Guardiola tijdens de kerstdagen nog trainer is van Manchester City, zal moeten blijken. Hij zette onlangs nog zijn handtekening onder een nieuw contract bij de club. Een ontslag lijkt dus niet logisch, maar er zal wel heel snel heel veel moeten veranderen. Wellicht dat het komende programma uitkomst biedt voor Guardiola. Manchester City speelt donderdag thuis tegen Everton, een paar dagen later wacht het uitduel met het Leicester City van Ruud van Nistelrooij en op 4 januari is West Ham United te gast in het Etihad Stadium. Op 11 januari is Salford de tegenstander in de derde ronde van de FA Cup. De eerste tegenstander ‘van formaat’ is Paris Saint-Germain op 22 januari in de Champions League.

🚨🔊 Villa fans to Pep:



“Sacked in the morning, you're getting sacked in the morning” pic.twitter.com/901frRmd1R — Football Xtra™ (@FootballXtra0) December 21, 2024 Every week we have a new team singing that our manager is getting sacked in the morning. We’re an absolute circus — ¹⁰ (@SxrgioSZN) December 21, 2024

