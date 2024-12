Pep Guardiola verklapt reden achter opvallend gebaar richting Liverpool-fans

Manchester City-trainer Pep Guardiola heeft na afloop van de uitwedstrijd tegen Liverpool tekst en uitleg gegeven bij zijn opvallende gebaar richting de supporters van de thuisploeg in de slotfase. De achterban van Liverpool richtte zich in de laatste minuten van de kraker op Anfield tot de coach van de tegenstander. Guardiola kon dat niet hebben en stak zes vingers op, verwijzend naar de zes landstitels die hij heeft gewonnen in Engeland.

Manchester City kroonde zich ook in het afgelopen seizoen tot de beste van Engeland, maar is het inmiddels al weken helemaal kwijt. De formatie van Guardiola leek afgelopen dinsdag tegen Feyenoord een einde te maken aan een reeks zonder overwinning, maar gaf in de het laatste deel van de tweede helft een 3-0 voorsprong uit handen. Manchester City beleefde zodoende een dramatische generale voor de kraker tegen Liverpool, dat een dag na de remontada van Feyenoord juist nóg meer vertrouwen tankte door Real Madrid te verslaan.

Wat veel mensen al hadden verwacht, gebeurde zondagavond ook op Anfield: Manchester City werd omver geblazen door Liverpool en mocht van geluk spreken dat het bij rust ‘slechts’ 1-0 stond. In de tweede helft nam de Liverpool-storm wat af en drukte Manchester City de tegenstander iets meer naar achteren, maar na de benutte strafschop door Mohamed Salah twaalf minuten voor tijd was het wel gespeeld. Een nieuwe nederlaag voor Guardiola, die in de slotfase ook nog van alles over zich heen kreeg vanaf de tribunes. “Je wordt ontslagen in de ochtend”, zo klonk het op Anfield.

Guardiola legt uit

Guardiola stak vervolgens zes vingers op richting de thuisvakken. De Spanjaard loodste Manchester City al naar zes landstitels sinds zijn aanstelling in 2016. Hij vertelde na afloop waarom hij dat deed. “Ik ben zo trots op mijn zes Premier League-titels tegen dat team en het vorige team (onder Jürgen Klopp, red.). Ik had niet verwacht dat Anfield bij 2-0 zou gaan zingen dat ik ontslagen zou worden”, zo wordt Guardiola geciteerd door The Guardian. “Misschien verdiende ik het om ontslagen te worden vanwege onze resultaten, misschien werk ik nog steeds omdat ik zes keer de Premier League en veel titels heb gewonnen.”

Guardiola had gewild dat de Liverpool-aanhang zich wat ‘vriendelijker’ had opgesteld. “Waarom deden ze dat niet bij 1-0? Waarom hebben ze dat vorig seizoen niet gedaan toen we de Premier League wonnen? Waarom willen ze mij nu ontslaan? Dat had ik niet verwacht van Anfield, van andere clubs zoals Brighton kan ik het wel begrijpen”, aldus de oud-trainer van FC Barcelona en Bayern München, die onlangs met zijn ploeg verloor bij Brighton & Hove Albion, nadat Tottenham Hotspur (League Cup), Bournemouth (competitie) en Sporting Portugal (Champions League) ook al te sterk waren gebleken. Na de nederlaag tegen Liverpool - de zesde verliespartij in zeven wedstrijden - zat de frustratie dus diep bij Guardiola. “Van Anfield had ik dit niet verwacht, misschien is het het respect dat we hebben. Ze weten dat we zes Premier Leagues hebben gewonnen. Maar het is prima, het hoort bij het spel.”

Liverpool fans absolutely rattled Pep Guardiolapic.twitter.com/WSwf0kI4dP — Troll Football Media (@Troll__Footbal) December 1, 2024 🔴🎶 “You’re getting sacked in the morning”, Liverpool fans are chanting…



…and Pep Guardiola replies by showing them number 6, his Premier League titles as Manchester City coach 🔵6️⃣ pic.twitter.com/OcKgbuIvtl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2024

