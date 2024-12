Arne Slot: 'Niemand hoeft medelijden met Pep Guardiola te hebben'

Arne Slot zorgde er zondag met Liverpool voor dat Pep Guardiola voor de zevende (!) wedstrijd op rij niet wist te winnen met Manchester City. Desondanks bezweert de Nederlandse trainer van The Reds dat niemand medelijden hoeft te hebben met de Spaanse succestrainer van The Citizens.

Voor de laatste overwinning van Manchester City moeten we helemaal terug naar 26 oktober, toen Southamtpon in het Etihad Stadium met 1-0 werd verslagen, door een treffer van Erling Haaland. Daarna pakte de regerend kampioen van Engeland alleen een punt in het Champions League-duel met Feyenoord (3-3). Aangezien het een kwartier voor tijd nog 3-0 in het voordeel van City was, kwam dat resultaat wellicht nog harder aan dan de zes nederlagen die de overige wedstrijden in de serie opleverden. Door het 2-0 verlies tegen Liverpool is de kampioen van vorig seizoen afgezakt naar de vijfde plaats in de Premier League, met maar liefst elf punten achterstand op de ongenaakbare koploper.

Toch heeft Slot geen medelijden met zijn opponent: "Je voelt sympathie of empathie voor trainers die in een slechte positie zitten", zegt de Liverpool-trainer op de persconferentie waarin terug wordt geblikt op de confrontatie met Manchester City en waarvan beelden zijn terug te zien bij de NOS. "Maar Pep heeft zóveel prijzen gewonnen en hij heeft al zó vaak laten zien dat de competitie niet in november of december beslist wordt. Vorig jaar stonden in februari nog acht punten achter op Arsenal. Dus niemand hoeft medelijden te hebben met Pep, misschien voor andere trainers wel, maar niet voor hem. Hij zal City terug brengen, ze staan nog steeds in de top, maar nog meer dan dit."

Guardiola zelf zat een stuk laconieker op de praatstoel dan na het gelijkspel tegen Slots vorige werkgever van afgelopen dinsdag. Waar de Spanjaard toen met opengekrabd gezicht voor de camera's verscheen, kon er na het verlies op Anfield zelfs nog wel een lach vanaf. Guardiola ging in op de spreekkoren van de thuissupporters, die luidkeels zongen dat de succestrainer ontslagen zal gaan worden. "Dat had ik niet verwacht op Anfield", klinkt het met een grijns. "Misschien verdien ik het om ontslagen te worden en heb ik mijn baan nog omdat we zes keer kampioen zijn geworden en nog veel meer prijzen heb gewonnen. Maar ik had het niet verwacht bij 2-0. Misschien toen het 1-0 stond, toen het nog wat spannender was. Maar dit verwacht je misschien bij Brighton, maar niet op Anfield. Maar het is goed, het is wat het is. Als je wint, lach je en als je verliest, lachen zij. Dat moet je accepteren", aldus Guardiola.

