Een speler van Manchester City wordt massaal uitgefloten, de commentator van Viaplay begrijpt niet waarom

moet het zaterdagmiddag opnieuw ontgelden bij de supporters van Aston Villa. De aanvaller van Manchester City bracht ruim drie jaar geleden ongelooflijk veel geld in het laadje bij de club uit Birmingham, maar de achterban fluit hem desondanks bij elk balcontact uit. Dat is tijdens de nieuwste editie van Aston Villa - Manchester City niet anders.

Grealish arriveerde al op jonge leeftijd bij Aston Villa en zou uiteindelijk 213 wedstrijden spelen voor de hoofdmacht. Daarin was hij goed voor 32 doelpunten en 41 assists. Grealish groeide in het shirt van Aston Villa uit tot een van de smaakmakers in de Premier League en bekroonde zijn prestaties in Birmingham met een toptransfer naar Manchester City, dat bijna 120 miljoen euro betaalde voor de komst van de dribbelaar.

De achterban van Aston Villa is Grealish drie jaar later nog niet vergeten. De aanvaller is zaterdagmiddag met Manchester City op bezoek bij zijn oude club en de achterban trakteerde hem bij zijn eerste balcontact meteen op een fluitconcert. De commentator van Viaplay begrijpt niet waarom. “Grealish uitgefloten, blijft iets wonderbaarlijks. Heeft de club ongelooflijk veel geld opgeleverd”, zo klonk het.

Slecht seizoen

Grealish speelt in Birmingham zijn 143e wedstrijd in het shirt van Manchester City. Hij scoorde tot op heden slechts veertien keer. Met de club uit Manchester won hij wel onder meer de Champions League en werd hij al drie keer kampioen van Engeland. De formatie van coach Pep Guardiola steekt echter in dramatische vorm. Grealish ontsnapt niet aan de malaise. Hij was dit seizoen nog niet trefzeker en verzorgde pas één assist.

Where it all began for Jack Grealish 🥹



On May 7 2014, an 18-year-old from the Aston Villa academy made his Premier League debut v Man City ✨ pic.twitter.com/KK7avoUSLW — Premier League (@premierleague) December 20, 2024

