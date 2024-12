Guardiola duidelijk over toekomst: ‘Moet er niet aan denken’

Voor Pep Guardiola is Manchester City de laatste club waar hij als trainer werkzaam zal zijn, zo vertelt de coach. Een eventueel bondscoachschap staat de Spaanse succestrainer wel voor open.

Na Manchester City zal Pep Guardiola niet meer voor een nieuwe club gaan werken als trainer, zo vertelt hij openhartig in de podcast van de Spaanse kok Dani García. “Ik ga geen enkele andere voetbalclub managen na Manchester City”, klinken de duidelijke woorden van de oefenmeester. “Ik heb er de energie niet voor. Ik moet er niet aan denken ergens anders te beginnen, het hele trainingsproces, enzovoort… Nee, nee, nee! Wat ik niet ga doen, is vertrekken bij de club of naar een ander land gaan.”

Hoewel een toekomstige baan als trainer er dus niet meer in zit voor Guardiola, durft hij een baan als bondscoach niet uit te sluiten. “Misschien een bondscoachschap, maar dat is anders”, stelt de Spanjaard. “Ik wil het vak verlaten en gaan golfen, maar dat kan niet. Er komt een tijd dat ik vind dat het genoeg is en dan stop ik zeker.”

Na successen bij Barcelona en Bayern München werd Guardiola in 2016 aangesteld als trainer van Manchester City. In zijn eerste acht seizoenen in Manchester wist de oefenmeester alles te winnen wat er te winnen valt. Zo kroonde hij zich zes keer tot landskampioen en won hij de Champions League en het daaropvolgende WK voor clubs. Hoewel Guardiola onlangs zijn contract met twee seizoenen verlengde, gaat het deze jaargang een stuk minder met City. In de laatste negen duels werd alleen gewonnen van Nottingham Forest.

