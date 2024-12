Man City-fans woedend na aankondiging Guardiola: ‘Nooit meer doen!’

Manchester City heeft de eigen fans tegen zich in het harnas gejaagd. De regerend kampioen van Engeland plaatste een aankondiging met Pep Guardiola op X, waarbij de club het deed lijken op de komst van een nieuwe speler. In werkelijkheid was het een aankondiging voor nieuwe bestemmingen van de hoofdsponsor, luchtvaartmaatschappij Etihad.

Manchester City plaatste donderdagmiddag uit het niets een bericht op X waar in hoofdletters ‘breaking news’ bij stond. “Pep Guardiola heeft tien nieuwe toevoegingen aan het Etihad-team aangekondigd”, schrijven The Citizens erbij. In de bijbehorende video is te zien hoe de Spaanse trainer deze nieuwe aanwinsten op een persconferentie omschrijft.

Op het eerste gezicht heeft de post van City op X, wat in werkelijkheid dus een reclamepost is voor hoofdsponsor Etihad, best wel wat weg van een grote aankondiging. Het is dan ook niet verrassend dat het bericht niet bij iedereen goed is gevallen.

“Doe dit nooit meer, admin”, schrijft een gebruiker. “Ik dacht dat we nieuwe spelers hadden gekocht”, voegt een ander toe, met daarbij een GIF van een huilende Cristiano Ronaldo. “Admin, geef jezelf een waarschuwing”, vindt een derde. “Admin liet mijn hart even sneller kloppen”, stelt een andere fan.

