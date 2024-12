Feyenoord-supporters laten zich van beste kant zien met prachtig gebaar naar jonge Man City-fan

De fans van Feyenoord hebben zich van de beste kant laten zien richting een jonge fan van Manchester City. Op TikTok was te zien hoe het jongetje de meegereisde supporters uit Rotterdam omschreef als ‘de beste fans van de wereld’, waarna hij een shirt thuis gestuurd kreeg.

Feyenoord flikte vorige week het onmogelijke door in het laatste kwartier van de wedstrijd op bezoek bij Manchester City terug te komen van een 3-0 achterstand en met een punt op zak naar Rotterdam terug te keren. Voor en tijdens de wedstrijd was het uitvak luidkeels aan het zingen en na afloop brak daar logischerwijs een feestje uit. Dat maakte op een jonge fan van Manchester City een enorme indruk.

In een video van @charliestravels123 op TikTok is te zien hoe een klein jongetje na de wedstrijd over de tribunes richting het vak met Feyenoord-supporters loopt, die luidkeels zingen. “De beste fans in de wereld”, luidt zijn oordeel, waarna een steward ze vraagt te vertrekken. Het filmpje is ook de Feyenoord-fans opgevallen en woensdag verscheen er een nieuwe video waarin het jongetje een Feyenoord-shirt, gekregen van iemand uit het Legioen, openmaakt.

Feyenoord-fans genieten

Onder de video plaatsen de fans van Feyenoord veel positieve reactie. “Welkom, nieuw lid van Feyenoord”, schrijft een gebruiker. “Hij heeft de goede keuze gemaakt om onze mooie club te steunen”, laat een ander weten. “Ik hoop je binnenkort in De Kuip te zien”, voegt een derde daaraan toe. De ouders van het jongetje laten vervolgens weten bezig te zijn een trip naar Rotterdam te regelen.

Feyenoord neemt contact op

Inmiddels heeft het filmpje van de jonge fan ook Feyenoord bereikt. Onder de originele video uit het stadion plaatst het officiële TikTok-account van de Rotterdammers als reactie dat er een privébericht is gestuurd. Daarmee lijkt het erop dat de club zijn best gaat doen de jonge fan binnenkort een wedstrijd in De Kuip te laten ervaren.