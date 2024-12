Aston Villa declasseert Manchester City en vergroot crisis voor Pep Guardiola

Manchester City heeft zaterdagmiddag opnieuw een zeer pijnlijke nederlaag geleden. De formatie van coach Pep Guardiola kwam er op bezoek bij Aston Villa totaal niet aan te pas en verloor, al doet de uitslag anders vermoeden, kansloos met 2-1. Het is voor de regerend kampioen van Engeland alweer de negende verliespartij in twaalf wedstrijden in alle competities.

De ontmoeting tussen Aston Villa en Manchester City was de topper van deze speelronde in de Premier League. Het verschil tussen beide ploegen was bij aanvang twee punten in het voordeel van Manchester City, dat zich dus geen nieuwe misstap kon veroorloven, wilde het nog een beetje in het spoor blijven van de bovenste plaatsen. Maar het ging al vroeg mis voor de ploeg van Guardiola. Na kinderlijk eenvoudig balverlies van Josko Gvardiol had Jhon Durán al de 1-0 moeten maken, maar zijn inzet werd nog gekeerd door Stefan Ortega. De doelman voorkwam vervolgens met kunst- en vliegwerk een treffer van Pau Torres.

Aan waarschuwingen geen gebrek voor Manchester City, maar het bleek na die grote kansen voor Aston Villa nog steeds niet wakker. Na een schitterende pass van Youri Tielemans kon Morgan Rogers op Ortega af. Rogers ging niet voor eigen succes en behield uitstekend het overzicht. Hij bediende Durán, die nu wél scoorde: 1-0. Een nieuwe klap dus voor Manchester City, dat afgelopen zondag nog een hele pijnlijke nederlaag leed tegen Manchester United. De ploeg van Guardiola stond in de stadsderby heel lang met 1-0 voor, maar bleef na een rampzalig slotfase opnieuw met lege handen achter. Het was alweer de zoveelste nederlaag voor Manchester City, dat sinds de 1-0 zege op Southampton op 26 oktober in de Premier League alleen nog van Nottingham Forest wist te winnen.

Aston Villa walst over Manchester City heen

Ook Aston Villa was simpelweg sterker dan Manchester City. De bezoekers hadden in de eerste helft wel de bal, maar konden alleen via Phil Foden gevaarlijk worden. Na de rust was het opnieuw niet lang wachten op de eerste mogelijkheid voor Aston Villa. Het was wederom een goede mogelijkheid, maar rechtsback Matty Cash schoot in het zijnet. Luttele minuten later deed Durán het net wél trillen, maar de rappe aanvaller was vanuit buitenspelpositie vertrokken en mocht dus niet voor de tweede keer juichen. De 2-0 kon echter niet veel langer op zich laten wachten en in minuut 65 had Villa Park dan ook opnieuw reden tot juichen. Rogers zette zelf de aanval op, kreeg de bal terug van John McGinn en liet Ortega vervolgens kansloos.

Wie een verklaring heeft voor het gigantische verval van Manchester City mag zich melden bij Guardiola. Ligt het aan de opstelling? Met Erling Haaland, Jack Grealish, Ilkay Gündogan en Foden stond er ook tegen Aston Villa voldoende kwaliteit op het veld, maar zij komen er simpelweg al weken niet aan te pas. Haaland lijkt het scoren volledig te zijn verleerd, met nog maar drie goals in de competitie na zijn treffer tegen Arsenal op 22 september. Maar op Villa Park kwam hij niet eens in de buurt van een doelpunt, simpelweg omdat Manchester City aan de bal een lamlendige indruk maakte en het Aston Villa geen moment écht lastig kon maken.

Oranje-beul Ollie Watkins had de overwinning er nóg wat mooier op kunnen maken voor Aston Villa, maar hij kreeg de bal niet voorbij Ortega. Aan de andere kant viel er nog wel een doelpunt, maar de aansluitingstreffer van Foden diep in de blessuretijd viel te laat voor Manchester City om nog een punt uit het vuur te kunnen slepen. Het eindigde in 2-1 en daarmee passeert Aston Villa het dolende Manchester City op de ranglijst. Koploper Liverpool kan het verschil met de regerend landskampioen zondagavond vergroten tot twaalf punten, maar dan moet er wel worden gewonnen van Tottenham Hotspur.

𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐫𝐨𝐞𝐠 𝐨𝐩 𝐯𝐨𝐨𝐫𝐬𝐩𝐫𝐨𝐧𝐠! ⏱️

Jhon Durán doet City meteen pijn na een prima uitgespeelde aanval. Hoe zullen ze hierop reageren?#ViaplayVoetbal #AVLMCI — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 21, 2024 Het lijkt weer helemaal mis te gaan voor Manchester City. Morgan Rogers is het eindstation van een mooie aanval, en maakt de verdiende 2-0 😮#ViaplayVoetbal #AVLMCI pic.twitter.com/VmQ7OwBEir — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 21, 2024

