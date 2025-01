'Woede' bij FC Barcelona, omdat vlak voor El Clásico groot transfernieuws naar buiten komt

FC Barcelona neemt het zondagavond in de finale van de Supercopa op tegen Real Madrid, maar in de aanloop naar deze belangrijke wedstrijd voor beide ploegen gaat het toch vooral over andere zaken. Zo kwam de voorbije dagen naar buiten dat niet gelukkig is bij FC Barcelona en Juventus hem deze maand naar Italië zou willen halen. De Catalanen zijn niet blij dat dit nieuws vlak voor zo’n belangrijke wedstrijd naar buiten is gekomen, zo stelt MARCA, en zijn van mening dat de Uruguayaan het stil had moeten houden.

Araújo was de voorbije jaren een belangrijke kracht bij FC Barcelona, maar moest het vorig seizoen flink ontgelden na zijn rode kaart tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinale van de Champions League. FC Barcelona had het heenduel met de Fransen met 2-3 gewonnen en kwam in de return al na twaalf minuten op een 1-0 voorsprong. De ploeg van toenmalig trainer Xavi Hernández stevende af op plaatsing voor de halve finales, maar na een rode kaart voor Araújo na een half uur spelen ging het helemaal mis. PSG maakte dankbaar gebruik van de overtalsituatie en won uiteindelijk met 1-4, waardoor FC Barcelona met lege handen achterbleef.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: FC Barcelona-verdediger trekt boetekleed aan: drie ploeggenoten, Darwin Núñez én Fabrizio Romano reageren

Araújo was na de uitschakeling in de Champions League het mikpunt van kritiek, ook bij zijn toenmalig teamgenoot Ilkay Gündogan. De Uruguayaan bleef onder Xavi een belangrijke speler, maar dit seizoen is hij er door een hamstringblessure nog niet aan te pas gekomen. Hij deed vooralsnog pas één keer mee, onlangs in de bekerwedstrijd tegen Barbastro. In de halve finale van de Supercup tegen Athletic Club kwam hij niet in actie en in de aanloop naar het treffen met Real Madrid is zijn toekomst het onderwerp van gesprek. “Het mogelijke vertrek van Araújo bij Barcelona heeft een grote schok veroorzaakt bij alle Barça-fans die hoopten dat de verdediger zijn contract zou verlengen na het aanbod dat de club hem had gedaan. Maar nee, alles wijst erop dat de speler deze maand zal vertrekken als er een significant aanbod komt”, zo schrijft MARCA.

LEES OOK: 'FC Barcelona en Dani Olmo moeten alsnog vrezen: La Liga onderneemt stappen'

FC Barcelona niet blij

Juventus is de belangrijkste gegadigde om Araújo over te nemen en zou zelfs al een bod ter waarde van 35 miljoen euro hebben ingediend bij FC Barcelona, maar dat komt niet in de buurt van de vraagprijs. Hoewel FC Barcelona het geld goed kan gebruiken, zou een vertrek van de verdediger een aderlating zijn. “Een vertrek dat de plannen van de club zou verstoren, omdat ze hoopten dat de Uruguayaan nog vele jaren bij Barcelona zou blijven, omdat ze hem beschouwen als een van de beste centrale verdedigers die er zijn”, zo klinkt het. De woede bij FC Barcelona richt zich naar verluidt echter ergens anders op. “De clubleiding is van mening dat dit niet het moment was om dit soort nieuws over het mogelijke vertrek van een speler naar buiten te brengen.”

Want FC Barcelona strijdt zondagavond met Real Madrid om de eerste hoofdprijs van dit seizoen en daarom verdient de Clásico ‘alle aandacht en concentratie van iedereen’. “En dit soort nieuws is misleidend, omdat mensen niet doen wat ze zouden moeten doen en deze dreiging van vertrek roept bepaalde twijfels op over de geschiktheid om Araújo op te stellen. De club is van mening dat Araújo deze informatie pas na de wedstrijd had moeten vrijgeven, wanneer er nog drie weken over zijn tot de sluiting van de transferperiode”, aldus het medium. Araújo heeft zich vooralsnog niet publiekelijk uitgelaten over zijn toekomst. “Maar wat er officieus binnenkomt, is een andere zaak. En alles wees erop dat Araújo echt wilde vertrekken. Het aanbod van Juventus bevestigt dit.”

LEES OOK: Frenkie de Jong reserve bij FC Barcelona: zes clubs die hem uit zijn rol kunnen verlossen

Transfer Araújo goed nieuws voor Feyenoord?

Araújo heeft bij FC Barcelona nog een contract tot de zomer van 2026. De club is al lange tijd bezig om de overeenkomst te verlengen, maar voorlopig dus zonder succes. Een transfer van Araújo naar Juventus zou mogelijk wel goed nieuws betekenen voor Feyenoord. De Italiaanse topclub werd de voorbije periode nadrukkelijk in verband gebracht met Dávid Hancko. Er klonken zelfs geluiden dat de Slowaak Feyenoord deze maand al zou moeten verruilen voor Juventus, maar die club lijkt zich nu volledig te richten op de komst van Araújo.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Messi noemt drie Nederlanders in rijtje met belangrijkste FC Barcelona-figuren, maar vergeet goede vriend

Lionel Messi draagt weliswaar al ruim drie jaar niet meer het shirt van FC Barcelona, maar hij is de club en de supporters natuurlijk nog niet vergeten.