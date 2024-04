FC Barcelona-verdediger trekt boetekleed aan: drie ploeggenoten, Darwin Núñez én Fabrizio Romano reageren

FC Barcelona-verdediger heeft middels een bericht op Instagram van zich laten horen na zijn negatieve hoofdrol in de return tegen Paris Saint-Germain de kwartfinales van de Champions League. De Catalanen boekten in de heenwedstrijd in Parijs een 2-3 zege en openden dinsdag al na twaalf minuten de score, maar na een rode kaart voor Araújo was er geen houden meer aan. De Fransen trokken de wedstrijd naar zich toe, wonnen met 1-4 en plaatsten zich zodoende voor de halve finale van het miljardenbal.

FC Barcelona werkte vol zelfvertrouwen toe naar de tweede ontmoeting met PSG. De formatie van coach Xavi Hernández had zich in de heenwedstrijd in Parijs terug geknokt van een 2-1 achterstand en leek dankzij een 2-3 zege al na één duel hard op weg naar de halve finale. Het zou voor het eerst sinds 2019 zijn dat FC Barcelona de laatste vier wist te bereiken. De Catalanen waren er alles aan gelegen om ook in de return af te rekenen met PSG. De start was hoopgevend: Raphinha opende al na twaalf minuten de score en breidde de voorsprong over twee wedstrijden daardoor uit tot twee doelpunten.

Artikel gaat verder onder video

Maar FC Barcelona slaagde er niet in om die over de streep te trekken. Het begon in minuut 29, toen Araújo de doorgebroken Bradley Barcola onreglementair afstopte en de scheidsrechter geen andere keus liet dan de rode kaart te trekken. FC Barcelona moest na nog geen half uur verder met tien en dat werd de ploeg fataal. Araújo moest vanaf de kant lijdzaam toezien hoe uitgerekend de massaal uitgeloften Ousmane Dembélé vlak voor rust de 1-1 maakte en treffers van Vitinha en Kylian Mbappé (tweemaal) PSG uiteindelijk een 1-4 overwinning én plek bij de laatste vier bezorgden.

“Het voetbal dat mij zoveel plezier heeft gegeven, raakt mij nu hard”, zo schrijft Araújo woensdag op zijn Instagram. “Ik bedank iedereen die onvoorwaardelijk aan mijn zijde staat, mijn teamgenoten die op het veld alles hebben gegeven en de fans die tot het einde in dit team hebben geloofd. Het spijt me heel erg dat ik jullie deze vreugde niet heb kunnen geven. We zullen het opnieuw proberen. Força Barça, voor altijd!”, zo klinkt het. Araújo kan op sociale media in elk geval rekenen op de steun van ploeggenoten Vitor Roque (‘Kom op broer), Sergi Roberto (‘Altijd’) en Alejandro Baldé (‘De beste’). Ook Liverpool-spits en landgenoot Darwin Núñez en transfergoeroe Fabrizio Romano hebben een reactie achtergelaten.

El Clásico

De Europese uitschakeling komt hard aan bij FC Barcelona. Met in de halve finale Borussia Dortmund of Atlético Madrid als mogelijke tegenstander - Dortmund kwam uiteindelijk als winnaar uit de strijd - leek de weg naar een finaleplaats open te liggen. De Catalanen bereikten in 2015 voor het laatst de finale van de Champions League. Toen waren ze met 3-1 te sterk voor Juventus.

FC Barcelona en Araújo hebben niet heel veel tijd om te treuren. Over vier dagen staat in Madrid de Clásico tegen Real op het programma. Voor FC Barcelona telt enkel de overwinning, wil het kans blijven maken op prolongatie van de landstitel. Het verschil tussen beide ploegen is, met nog zeven wedstrijden te gaan, liefst acht punten in het voordeel van Real Madrid. De Koninklijke waagt woensdagavond een poging om de eindstrijd van de Champions League te bereiken. Dan moet het zien af te rekenen met de regerend titelhouder Manchester City. De eerste wedstrijd in Madrid eindigde in een 3-3 gelijkspel.

