Real Madrid - FC Barcelona live: volg de Supercopa-finale van minuut tot minuut

Real Madrid en FC Barcelona strijden vanaf 20.00 uur om de Spaanse Supercopa. De rivalen treffen elkaar in het Koning Abdoellah Sportstad-stadion in het Saudi-Arabische Jeddah. Volg de wedstrijd van minuut tot minuut in ons liveverslag!

Aan het toernooi om de Supercopa deden vier ploegen mee: Real Madrid (regerend kampioen), Barcelona (vicekampioen), Athletic Club (winnaar Copa del Rey) en Real Mallorca (verliezend finalist Copa del Rey). In de halve finales won Barcelona met 0-2. van Athletic Club en was Real Madrid met 3-0 te sterk voor Real Mallorca.