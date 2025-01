Barcelona overklast Betis bij basisrentree Frenkie de Jong en bereikt kwartfinale Copa del Rey

FC Barcelona heeft woensdagavond ten koste van Real Betis de kwartfinale van de Copa del Rey bereikt. Met pas voor de derde keer dit seizoen in de basis waren de Catalanen de hele wedstrijd heer en meester, na 90 minuten stond er een afgetekende 5-1 eindstand op het bord.

Voor De Jong liep het toernooi om de Spaanse Supercopa uit op een grote teleurstelling, maar de Nederlander beleefde woensdag een prima avond. De Jong vormde tegen Betis een middenveld met Pedri en Gavi. Laatstgenoemde opende al vroeg in de wedstrijd de score. Dani Olmo bediende de middenvelder in de derde minuut op maat, waarna de Spanjaard in een volle zestien kalm bleef en beheerst binnenschoot: 1-0.

Een kwartier later verdubbelde het veel sterkere Barcelona de marge bijna, toen Olmo het doel van Betis onder vuur nam. Het schot van de Europees kampioen spatte echter uiteen op de paal. Raphinha kreeg de rebound voor zijn voeten, maar stuitte van dichtbij op doelman Fran Vieites. Het bleek uiteindelijk slechts uitstel van executie. Tien minuten later gaf Lamine Yamal, die zijn topvorm nog maar eens onderstreepte, de bal met veel gevoel mee aan de opkomende rechtsback Jules Koundé. De Fransman liet het speeltuig één keer stuiteren en vond met een volley de verre hoek. Barcelona had zo al binnen het halve uur al een 2-0 voorsprong te pakken.

De bezoekers kregen vlak voor rust een zeldzame kans om wat terug te doen. Barcelona-keeper Iñaki Peña bracht knap redding toen Vitor Roque, die door Barça aan Betis verhuurd wordt, van binnen het vijfmetergebied met een stuit leek te gaan scoren. Aan de andere kant dacht Koundé zijn tweede van de avond te hebben gemaakt toen hij, na opnieuw een assist van Yamal, via de onderkant van de lat raak poeierde. Vanwege buitenspel ging er echter een streep door de goal, waardoor beide ploegen met een 2-0 ruststand de kleedkamers opzochten.

Persoonlijk hoogtepunt Frenkie gaat in rook op

Tien minuten na rust leek De Jong aan de basis te staan van de derde treffer van de avond. De Nederlander leverde een fabelachtige boogbal af, die door uitblinker Yamal ineens werd binnengeschoten. De arbitrage gooide echter roet in het eten, vanwege buitenspel in de aanloop ging er opnieuw een streep door de treffer.

Het deerde Barcelona nauwelijks. Kort na de afgekeurde goal van Yamal werd het na een scherpe counter via Raphinha alsnog 3-0. Invaller Ferran Torres deelde even later in de feestvreugde en tekende met een diagonaal schot voor de 4-0. Yamal had een kwartier voor tijd alsnog zijn treffer te pakken en prikte in de korte hoek de 5-0 tegen de touwen. Het laatste woord was echter aan de bezoekers: na een overtreding van Koundé ging de bal op de stip. Vitor Roque ontfermde zich over de penalty, schoot matig in maar had het geluk dat Peña over de bal heendook: 5-1.

