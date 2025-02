Roep om Ballon d'Or neemt toe tijdens spektakelstuk in Barcelona met acht doelpunten

FC Barcelona leek dinsdagavond een eerste stap richting de finale van de Copa del Rey te zetten. De Catalanen knokten zich in de eerste helft van de heenwedstrijd tegen Atlético Madrid in de halve finale op indrukwekkende wijze terug van een vroege 0-2 achterstand en stevenden af op een 4-2 overwinning, maar de bezoekers gaven zich niet zomaar gewonnen en kwamen in de slotfase nog terug tot 4-4. Daardoor greep naast een nieuwe hoofdrol. De roep om een Ballon d'Or voor de Braziliaan nam tijdens de wedstrijd toe.

De toekomst van Raphinha was afgelopen zomer in eerste instantie nog onzeker. FC Barcelona werd gedurende de transferwindow nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Nico Williams, die tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland veel indruk had gemaakt. Raphinha leek het slachtoffer te worden van de komst van Williams, ware het niet dat de buitenspeler van Athletic Club ondanks alle geruchten ‘gewoon’ in Bilbao bleef. Dat moet Raphinha veel goeds hebben gedaan, want sinds de start van dit seizoen haalt hij een heel hoog niveau. Tot de eerste halve finale tegen Atlético Madrid in de Copa del Rey stond hij op 24 doelpunten en zestien assists in 37 wedstrijden in alle competities.

Artikel gaat verder onder video

De waanzinnige trap van Raphinha, waarmee hij dit seizoen al veel ploeggenoten in staat stelde om een doelpunt te maken, moest er tegen Atlético Madrid opnieuw aan te pas komen. FC Barcelona wist in de eerste tien minuten niet wat het overkwam. De bezoekers schoten uit de startblokken en genoten al na zes minuten een 0-2 voorsprong. Julian Álvarez tikte een voorzet van Antoine Griezmann al na 49 seconden binnen, waarna de aangever bij de openingstreffer een paar minuten later zelf een hoofdrol vertolkte. Na een sublieme pass van Álvarez passeerde Griezmann Alejandro Baldé met een fraaie voetbeweging, alvorens de 0-2 binnen te schieten.

LEES OOK: 'Man City en Barcelona grijpen naast Oranje-international, die lucratief nieuw contract tekent'

Antoine Griezmann met 𝟎-𝟐 😱

Atlético Madrid deelt in vijf minuten een flinke tik uit aan Barcelona🥊#ZiggoSport #CopadelRey #BarcaAtleti pic.twitter.com/A4dNdagiDt — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 25, 2025

Waanzinnige comeback FC Barcelona

Zo ontwikkelde zich een pijnlijke avond voor FC Barcelona, dat in de laatste competitiewedstrijd voor de jaarwisseling al op eigen veld verloor van Atlético (1-2). De Catalanen bewezen nog niet zo lang geleden op bezoek bij Benfica in de Champions League echter al over een flinke dosis karakter te beschikken. Ze knokten zich in Lissabon al terug van een forse achterstand en dat gebeurde tegen Atlético Madrid opnieuw. Pedri schoot na een vlot lopende aanval de 1-2 binnen, een paar minuten later knikte Pau Cubarsí zijn ploeg op 2-2. Dat deed de jonge verdediger uit een hoekschop van Raphinha, die daarmee zijn zeventiende assist van het seizoen verzorgde. Vlak voor rust volgde zijn achttiende. FC Barcelona denderde over Atlético heen, maar had opnieuw een hoekschop nodig om op voorsprong te komen. Ditmaal kopte Iñigo Martínez binnen op aangeven van Raphinha: 3-2.

FC Barcelona, waar Frenkie de Jong een basisplaats had, ging in de tweede helft op jacht naar meer doelpunten. De Catalanen creëerden kansen op een vierde, maar ook Atlético was een aantal keer dicht bij een treffer. Zo miste Griezmann een grote mogelijkheid op de gelijkmaker, terwijl Alexander Sørloth een doelpunt zag worden afgekeurd vanwege buitenspel. FC Barcelona was gewaarschuwd en voerde het tempo vervolgens weer even op. Dat resulteerde een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd in de 4-2: Robert Lewandowski zorgde voor een marge van twee. Atlético leek lamgeslagen, maar slaagde er toch nog in om zich terug te knokken tot 4-4: Marcos Llorente en Sørloth zorgden er in de laatste minuten voor dat de return in Madrid bloedstollend spannend gaat worden.

Ballon d’Or voor Raphinha?

Raphinha behoorde dinsdagavond opnieuw tot de grote uitblinkers bij FC Barcelona. Met twee assists had hij een groot aandeel in de indrukwekkende comeback. Verdient de Braziliaan de Ballon d’Or? De prijzen moeten nog worden verdeeld, dus het is nog wat vroeg om daarover uitspraken te doen. Maar na zijn eerdere Ballon d’Or-waardige optredens dit seizoen tegen onder meer Bayern München (hattrick) en Real Madrid (finale Supercopa) is het duidelijk dat hij een belangrijke kandidaat is voor het winnen van de prestigieuze prijs.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Joan Laporta geeft duidelijk signaal af over toekomst Frenkie de Jong in Barcelona'

De toekomst van Frenkie de Jong bij FC Barcelona blijft de gemoederen bezighouden.