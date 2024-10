Geweldige Raphinha wijst FC Barcelona de weg: Flick vernedert oude club Bayern

Barcelona heeft woensdagavond in de Champions League gewonnen van Bayern München. In een spectaculair duel was de Spaanse koploper te sterk voor de Duitse koploper: 4-1. Raphinha was met drie doelpunten de onbetwiste uitblinker. Robert Lewandowski deed zijn oud-werkgever pijn met het andere doelpunt. Voor Bayern München scoorde Harry Kane, zijn vijfde treffer in drie Champions League wedstrijden.

Bij Barcelona nam Frenkie de Jong plaats op de bank, evenals Dani Olmo. Bij Bayern München nam Jamal Musiala plaats op de bank nadat hij de vorige twee wedstrijden moest missen vanwege een blessure. Good old Thomas Múller startte in de basis, achter spits Harry Kane. Vooraf was Bayern de torenhoge favoriet, ondanks de koppositie van de Catalanen in de competitie. Der Rekordmeister won namelijk de laatste vijf ontmoetingen tussen beide teams, de laatste vier zelfs zonder tegentreffer. De wedstrijd daarvoor was de inmiddels legendarische voetbalshow waarin Bayern, destijds getraind door de huidige trainer van Barcelona, met maar liefst 8-2 won.

De toeschouwers hoefde niet lang te wachten op spektakel, want al in de eerste minuut scoorde de thuisploeg. Fermín López stuurde Raphinha op de middenlijn weg met een diepe bal en omdat Joshua Kimmich de bal miste kon de Barcelona aanvoerder alleen op Manuel Neuer af. De Braziliaan omspeelde de Duitse keeper en schoof de bal in het lege doel: 1-0. In de achttiende minuut was het alweer gelijk, nadat in de tiende minuut al een treffer van Harry Kane geannuleerd was wegens buitenspel. Serge Gnabry kon vanaf links helemaal vrij voor geven en bereikte met zijn half hoge en harde voorzet Kane, die knap tegendraads binnen schoot: 1-1.

Tegen de verhouding in kwam Barcelona in de 36e minuut weer op voorsprong. Fermín López kon door een klein duwtje in de rug van Kim Min-jae alleen op Neuer af. Hij speelde de bal breed op Robert Lewandowski die de bal in het lege doel werkte: 2-1. In de laatste minuut van de eerste helft verdubbelde Barcelona de voorsprong zelfs. Raphinha kreeg een lange bal van Marc Casadó, dribbelde vanaf links naar binnen, passeerde Raphaël Guerreiro en plaatste de bal knap in de verre hoek: 3-1.

Na rust drong Bayern aan, maar was het Barcelona dat als eerste scoorde. Lamine Yamal bereikte met een crossbal de diepgaande Raphinha. De Braziliaan kwam iets links van het doel uit en schoot vervolgens knap raak in de verre hoek: 4-1. Daarna kon Bayern geen vuist meer maken en was voornamelijk Barcelona gevaarlijk, mede door enkele schitterende acties en passes van Yamal. Gescoord werd er echter niet meer waardoor de teller voor Barcelona op vier bleef staan.

Door de zege komt Barcelona op zes punten in de competitiefase van de Champions League. Bayern München blijft steken op drie en zal nog flink aan de bak moeten om bij de eerste acht ploegen te eindigen en zo de tussenronde over te slaan. In de volgende speelronde neemt Barcelona het op tegen Rode Ster. Bayern ontvangt de tegenstander van Feyenoord van woensdag: Benfica.

