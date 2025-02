Frenkie de Jong krijgt twee dagen na krankzinnige wedstrijd FC Barcelona een pijnlijk verwijt

Hoewel Hans Dieter-Flick dinsdagavond na afloop van de sensationele eerste ontmoeting tussen FC Barcelona en Atlético Madrid in de halve finale van de Copa del Rey erg lovend was over het optreden van , verlangt de Duitse oefenmeester nog een stuk meer van de middenvelder. Dat schrijft Marca althans, twee dagen na het spectaculaire 4-4 gelijkspel in Barcelona. Volgens de Spaanse sportkrant is Flick van mening dat De Jong in defensief opzicht meer moet brengen. De Nederlander krijgt het verwijt dat hij er niet alles aan deed om twee tegendoelpunten te voorkomen.

De Jong beleeft opnieuw een enerverend seizoen in Catalonië. Door een enkelblessure, opgelopen in april vorig jaar, moest hij de beginfase van de competitie missen. Tijdens zijn absentie grepen andere middenvelders hun kans, waaronder Marc Casadó. Flick is een groot fan van de jonge middenvelder, die lang onomstreden was in het elftal van FC Barcelona. Maar de laatste weken krijgt De Jong steeds vaker het vertrouwen op de positie van controlerende middenvelder. De Jong betaalt het vertrouwen van zijn trainer terug met goede optredens. In de eerste halve finale tegen Atlético Madrid liet hij opnieuw een goede indruk achter.

Kritiek op defensieve prestaties De Jong

Flick was na afloop complimenteus over het optreden van De Jong, maar volgens Marca is de Duitser desondanks niet helemaal tevreden. “Er zijn verschillende analyses van de wedstrijd en de redenen voor het incasseren van vier doelpunten. De ploeg begon niet goed aan de wedstrijd en wist de laatste minuten ook niet rustig door te kunnen. Flick erkent dat de wissels misschien de meest geschikte waren of wat het team op dat moment nodig had, maar hij is zich ook bewust van enkele specifieke fouten van spelers”, zo schrijft Marca donderdag. Eén van die spelers zou De Jong zijn. Volgens Marca heeft Flick de Nederlander gevraagd om ‘beslissender’ te zijn in defensief opzicht. “Hij is blij met wat hij bijdraagt in het aanvallende gedeelte, maar hij moet beslissender zijn in de verdediging, vooral wanneer hij samenwerkt met Pedri in de dubbele pivot”, zo klinkt het.

De defensieve tekortkomingen van De Jong werden in de wedstrijd tegen Atlético Madrid ‘duidelijk zichtbaar’ bij twee doelpunten die FC Barcelona moest incasseren, zo schrijft Marca. “Het tweede doelpunt voor Atlético begon met een fout van Koundé, die de bal aan Julián Álvarez gaf. Hij zette een tegenaanval op die Griezmann later afrondde. Op het moment dat Álvarez de bal kreeg van Koundé, was er echter een moment waarop De Jong de tegenaanval met een overtreding had kunnen stoppen, maar die maakte hij niet”, zo klinkt het. Volgens de krant was er in de aanloop naar de 4-3 opnieuw sprake van ‘een gebrek aan daadkracht. “De Jong kwam niet dichtbij genoeg om de pass te voorkomen. In plaats daarvan ging hij langzamer rennen met als doel om het pad van de pass af te snijden, iets wat hij ook niet deed.”

Marcos Llorente schoot Atlético een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd op 4-3. FC Barcelona had zich in de eerste helft terug geknokt van een razendsnelle 0-2 achterstand en leek in de heenwedstrijd al een grote stap richting de finale van de Copa del Rey te zetten, maar Atlético maakte na de 4-3 zelfs nog gelijk. Bij twee tegendoelpunten ging De Jong dus niet voluit. “Om deze reden heeft de coach aan Frenkie gevraagd om zijn defensieve prestaties te verbeteren, aangezien dit iets fundamenteels is voor het team”, zo besluit Marca.

