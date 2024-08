Daley Blind kondigt na 108 interlands zijn afscheid als Oranje-international aan

stopt per direct als international van het Nederlands elftal, zo kondigt hij aan via Instagram. De centrale verdediger speelde in totaal 108 interlands in het shirt van Oranje. Alleen Wesley Sneijder, Edwin van der Sar, Frank de Boer en Rafael van der Vaart kwamen vaker in actie voor het Nederlands elftal.

"Het was een eer om het Oranje-shirt 108 keer aan te mogen trekken, voor mij is dat het hoogst haalbare als speler: je land vertegenwoordigen", begint de verdediger van Girona in een post op Instagram. "Elf jaar lang heb ik er alles aan gedaan om dat prachtige Oranje-shirt aan te mogen blijven trekken. Het heeft mij zoveel gebracht, zoveel mooie momenten. Die koester ik."

Blind geeft ook aan waarom hij heeft besloten te stoppen als international. "Een nieuwe, talentvolle generatie dient zich aan en na een goed gesprek met de bondscoach is het tijd om mij volledig te gaan focussen op mijn club en mijn gezin. Nogmaals, het was een grote eer! Het waren geweldige jaren, bedankt bondscoaches, staf, teamgenoten en uiteraard het Oranje legioen! Ik ga het en jullie missen. Dank aan iedereen", besluit de 108-voudig international.

De inmiddels 34-jarige Blind begon zijn interlandcarrière op 6 februari 2014 in een vriendschappelijke interland tegen Italië. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal gaf de verdediger een basisplaats, waarna hij het hele duel, dat gespeeld werd in Amsterdam, speelde. De wedstrijd eindigde in 1-1. De 108ste en laatste interland speelde de verdediger op het EK in Duitsland. Enkele minuten voor tijd mocht Blind in de achtste finale invallen tegen Roemenië.

Recordinternationals Oranje

Positie Speler Interlands Periode 1 Wesley Sneijder 134 2003-2018 2 Edwin van der Sar 130 1995-2008 3 Frank de Boer 112 1990-2004 4 Rafael van der Vaart 109 2001-2013 5 Daley Blind 108 2013- heden 6 Giovanni van Bronckhorst 106 1996-2010 7 Dirk Kuyt 104 2004-2014 8 Robin van Persie 102 2005-2017 9 Phillip Cocu 101 1996-2006 10 Memphis Depay 97 2014- heden

