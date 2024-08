Gullit doet als enige ontboezeming bij Rondo; Sneijder en Van Basten zwijgen

Ruud Gullit heeft in zijn tijd als profvoetballer weleens informatie naar de media gelekt. De voormalig aanvoerder van het Nederlands elftal zegt bij Rondo dat hij de media strategisch inzette om informatie door te geven waar Oranje baat bij had.

Dit weekend lekte de opstelling van Ajax tegen sc Heerenveen een dag voor de wedstrijd uit. ESPN wist precies welke zes wijzigingen trainer Francesco Farioli zou doorvoeren. Hoewel Farioli een grapje maakte over het lek, uitte hij ook zijn onvrede erover.

Ziggo Sport-presentator Wytse van der Groot vraagt maandagavond aan de tafelgasten van Rondo wie weleens heeft gelekt naar de media. Wesley Sneijder, Youri Mulder en Marco van Basten zwijgen, maar Gullit geeft ruiterlijk toe: “Oh, ja. Ik was aanvoerder van het Nederlands elftal. Soms zijn er dingen waar je je voordeel uit kunt halen. Ik kan geen voorbeelden geven en dat wil ik ook niet. Maar de pers gebruikt ons en wij gebruiken de pers. Dat hoort erbij.”

Gullit benadrukt dat hij niets lekte ‘wat te maken heeft met het elftal’. “Wat er binnen de kleedkamer gebeurt, daar zeg je niks over. Wat ik lekte, was altijd in het voordeel van het elftal, niet in je eigen voordeel. Het waren kleine dingetjes die nodig waren om beter van te worden als team. Een opstelling naar buiten brengen? Nee, dat niet.”

