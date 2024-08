Berghuis reageert verrast op bericht van Blind: ‘Ik mis hem nog elke dag hier’

heeft verrast gereageerd op het bericht dat stopt als international van het Nederlands elftal. De Ajax-speler werd op de persconferentie voorafgaand aan het duel in de derde voorronde van de Europa League tegen Panathinaikos gevraagd wat zijn reactie is op het nieuws van Blind.

“Verrast zoals je ziet”, aldus Berghuis. “Hij heeft een mooie interlandcarrière gehad denk ik. Ik mis hem nog elke dag hier. Gefeliciteerd voor hem, na zijn carrière. Dat hoef ik niet hier te doen, want ik spreek Daley nog regelmatig. Maar heeft hij mij niet over geïnformeerd”, vervolgt hij lachend.

Waarom Berghuis verrast is door het nieuws? “Ik weet dat Daley een echte voetballiefhebber is. Een echt voetbaldier. Hij was echt trots om voor het Nederlands elftal te spelen. Ik denk dat hij er in de afgelopen jaren altijd bij was en er alles aan deed om erbij te zijn. Dat heeft geresulteerd in 108 interlands. Chapeau. Petje af.”

Berghuis weet dat het niet altijd even makkelijk was voor Blind. "Helemaal voor de weg die hij heeft afgelegd en de twijfels die er soms waren, zijn hartproblemen die hij heeft gehad. Hij verdient ongelooflijk veel respect voor hetgeen wat hij heeft gedaan”, besluit Berghuis lovend.