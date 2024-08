Daley Blind houdt zich in: 'Aan die uitspraak ga ik me niet wagen, dat is niet aan mij'

wil zich niet wagen aan een uitspraak over zijn ‘opvolger’ bij het Nederlands elftal. De routinier maakte woensdagmiddag middels een bericht op zijn Instagram bekend dat hij stopt als international. Volgens Blind, momenteel speler van het Spaanse Girona, zijn er genoeg ‘talentvolle’ jongens die zijn plek kunnen overnemen.

Blind maakte vorig jaar transfervrij de overstap van Bayern München naar Girona, dat uitgroeide tot dé revelatie van het afgelopen seizoen in Spanje. Blind vormde een belangrijke pion in het elftal van de nummer drie van La Liga en bleef daardoor ook een serieuze optie voor Ronald Koeman. De bondscoach selecteerde de verdediger voor het Europees Kampioenschap in Duitsland, al kwam hij enkel in de achtste finales tegen Roemenië heel veel in actie.

Artikel gaat verder onder video

Dat is zijn laatste opwachting in het shirt van het Nederlands elftal geweest. Hij kondigde woensdag zijn afscheid aan, al zegt hij niet bij voorbaat ‘nee’ tegen een rentree in Oranje. “Als je deze vraag nu zo stelt, als ze me op elk moment dan ook nodig hebben, wie er dan ook bondscoach is; als het Nederlands elftal mij nodig heeft, dan zal ik er altijd ja op zeggen en het overwegen”, zo zegt Blind bij Radio 538 - Bas & Dylan. “De eer om voor Oranje uit te komen is ontzettend groot en dat blijft altijd speciaal. Als je het op die manier bekijkt, dan staat de deur altijd op een kier.”

LEES OOK: Berghuis reageert verrast op bericht van Blind: ‘Ik mis hem nog elke dag hier’

Blind was tijdens het recente EK in Duitsland al geen basisspeler meer. Met zijn veelzijdigheid was hij echter een belangrijke speler voor Koeman. Aan wie Blind het stokje nu gaat doorgeven en wie de ‘nieuwe Daley Blind’ moet worden? “Aan die uitspraak ga ik me niet wagen. Dat is niet aan mij, maar er zijn genoeg jonge jongens die zich, zeker op de positie waar ik uit de voeten kan, aandringen en opkomen. Uiteindelijk is het aan de bondscoach wie hij opstelt.” Blind noemt vervolgens toch wat namen. “Je ziet ook veel jonge talenten de laatste jaren al doorbreken en doorkomen. Natuurlijk jongens als Sven Botman, Nathan Aké die het fantastisch doet. Maar ook Hartman, Maatsen, Malacia die nog bij Manchester United speelt. Van de Ven.”

Blind had het gevoel dat hij nog wel degelijk van waarde kon zijn voor het Nederlands elftal. Niet alleen met zijn ervaring in de kleedkamer, maar ook met zijn kwaliteiten in het veld. “Op een gegeven moment is het tijd om misschien dat stokje over te geven en zeker na een goed gesprek dat ik heb gehad met Koeman. Ik had zeker nog het gevoel dat ik zeker het niveau nog kon brengen, maar wat ik zeg: op een gegeven moment is het ook mooi geweest”, zo klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 De Ligt krijgt zelfde rugnummer als bij Ajax, Mazraoui met geheel nieuw nummer

Manchester United maakt bekend met welke rugnummers Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui gaan spelen.