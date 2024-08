Driessen is bikkelhard en doet oproep aan Koeman: ‘Voor dit zestal geen plaats in Oranje’

Valentijn Driessen is benieuwd of Ronald Koeman een aantal van zijn routiniers buiten zijn voorselectie voor de eerste wedstrijden in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland durft te houden. Daley Blind kondigde woensdagmiddag zijn afscheid aan als international, maar als het aan Driessen ligt, dan krijgen ook , , , , én geen uitnodiging meer voor het Nederlands elftal.

Ruim een maand na de teleurstellend verlopen halve finale tegen Engeland op het Europees Kampioenschap in Duitsland brengt Koeman zijn voorselectie voor de aftrap van een nieuwe campagne in de Nations League naar buiten. Blind is er sowieso niet meer bij. De oud-speler van onder meer Ajax en Manchester United en huidig sterkhouder van Girona besloot dat het na zijn reserverol op het EK mooi is geweest. Driessen heeft niets meer dan respect voor Blind. “Hij is altijd een sieraad geweest voor Oranje door zijn spel en zijn opstelling. De manier waarop de routinier zich tijdens het EK in Duitsland heeft weggecijferd, verdient alle respect”, zo schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf.

Het Nederlands elftal verliest in de persoon van Blind veel ervaring. De linkspoot droeg liefst 108 keer het shirt van zijn land. Maar als het aan Driessen ligt, laat Koeman nóg zes andere routiniers buiten zijn selectie en gaat diens blik volledig op de toekomst. “Vrijdag bij de voorselectie voor de dubbel in september in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland wordt duidelijk of Koeman durft door te selecteren. Over twee jaar wacht een loodzwaar WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten in tropische omstandigheden met tijdsverschillen en enorme reisafstanden. Het zou niet logisch zijn als Koeman blijft vertrouwen op een aantal (dikke) dertigers, die op EURO 2024 niet hebben thuisgegeven en evenmin de kar trokken op het WK in Qatar”, zo schrijft Driessen.

Volgens de verslaggever was de halve finaleplaats van Oranje op het EK in Duitsland niet te danken aan het spel van Van Dijk, Wijnaldum en Memphis en ‘in mindere mate’ De Vrij. “Terwijl de inbreng van Weghorst als pinchhitter werkte tegen middelmatige tegenstanders als Polen en Turkije, maar de spits tegen Engeland drie kwartier helemaal niets had in te brengen. Naast Blind zou voor dit vijftal geen plaats meer moeten zijn in Oranje”, zo is Driessen hard voor de routiniers. Volgens Driessen hoort ook De Roon ‘niet meer thuis’ in het Nederlands elftal. De Roon moest wegens een blessure het EK in Duitsland aan zich voorbij laten gaan. Hij droeg woensdagavond nog de aanvoerdersband bij Atalanta Bergamo in de UEFA Super Cup tegen Real Madrid, maar als het aan Driessen ligt wordt hij dus niet meer uitgenodigd voor Oranje.

